Спорт

Псковичка Наталья Спиридонова признана мастером спорта России международного класса

Спортсменке из Псковской области Наталье Спиридоновой присвоили спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

«Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 4 марта 2024 года № 57-нг спортивное звание "Мастер спорта России международного класса" присвоено спортсменке Псковской области Спиридоновой Наталье! Поздравляем Наталью и ее тренера Алексееву Екатерину Станиславну!» - сообщили в центре спортивной подготовки.

Ранее сообщалось, что Наталья Спиридонова победила на чемпионате России по прыжкам в высоту (в помещении) с результатом 2 метра.

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С победой на чемпионате России по легкой атлетике Наталью Спиридонову и ее тренера Екатерину Алексееву поздравил глава города Пскова Борис Елкин.