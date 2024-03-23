На карте маршрута псковского марафона Мехуборка отметят достопримечательности города, которые увидят бегуны. Об этом организатор псковского марафона Мехуборка Артур Екабсон сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«В этом году в процессе подготовки мы записывали множество различных идей для реализации. Так, одной из них стало: на карте маршрута в стартовом городке, где отметим все дистанции, показать достопримечательности, чтобы участники знали, что встретится им на пути. Марафон проходит каждый год, и такие новшества добавляют уют и комфорт участникам», – рассказал Артур Екабсон.
Также перед забегом организатор Александр Кузьмин проведет беговую экскурсию для участников марафона, где они смогут познакомиться с некоторыми достопримечательностями областного центра.