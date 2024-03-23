Спорт

На карте маршрута псковского марафона Мехуборка отметят достопримечательности города

На карте маршрута псковского марафона Мехуборка отметят достопримечательности города, которые увидят бегуны. Об этом организатор псковского марафона Мехуборка Артур Екабсон сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году в процессе подготовки мы записывали множество различных идей для реализации. Так, одной из них стало: на карте маршрута в стартовом городке, где отметим все дистанции, показать достопримечательности, чтобы участники знали, что встретится им на пути. Марафон проходит каждый год, и такие новшества добавляют уют и комфорт участникам», – рассказал Артур Екабсон.

Также перед забегом организатор Александр Кузьмин проведет беговую экскурсию для участников марафона, где они смогут познакомиться с некоторыми достопримечательностями областного центра.