Спорт

«Беседка»: Все на Псковский марафон Мехуборка-2024! ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 марта. Менее чем через месяц, 21 апреля, в Пскове пройдет Псковский марафон Мехуборка.

Кто примет участие в соревнованиях по бегу? На каких дистанциях они пройдут? Есть ли ограничения по возрасту? Какие призы получат победители и призеры? Сколько псковичей приняли участие в марафоне за годы его проведения? Как подготовить себя к марафону? Об этом и многом другом ведущий программы Артем Татаренко побеседовал с организаторами Псковского марафона Александром Кузьминым и Артуром Екабсоном.