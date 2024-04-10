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Спорт

«Беганутый завуч» вновь станет участником псковского марафона Мехуборка-2024

13.04.2024 14:14|ПсковКомментариев: 0

Бегунья из Челябинской области Антонина Юшина, которая иронично называет себя «Беганутый завуч», примет участие в псковском марафоне Мехуборка-2024. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы соревнований.

Фотография предоставлена организаторами псковского марафона

«2552 км. Именно такое расстояние нужно преодолеть "Беганутому завучу" Антонине Юшиной из Челябинской области, чтобы снова завоевать золото на Псковской земле! После того, как "Завуч" будет в Пскове, она, как всегда, позавтракает святыми макарошками и выйдет бороться за новый рекорд в городе с тысячелетней историей. За ее спиной россыпь золотых медалей с разных стартов, но возвращаться в уютный Псков спортсменке нравится», - поделились организаторы.

Девушка, которая легко может пробежать более 100 км и выигрывать чемпионат России по скайраннингу, в прошлом году подняла планку псковского марафона на результат 2 часа 51 минута и 34 секунды, добавили организаторы.

Напомним, что соревнования по бегу в рамках псковского марафона Мехуборка состоятся в областном центре 21 апреля. Более тысячи спортсменов из тридцати регионов страны примут участие в забеге. Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.

Впервые в рамках мероприятия пройдет марафонская эстафета: спортивные клубы и корпоративные команды поборются за кубок чемпионов.

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Теги: #марафон
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Псковский марафон Мехуборка - 2024 «Беганутый завуч» вновь станет участником псковского марафона Мехуборка-2024 Движение транспорта ограничат в Пскове 21 апреля в связи с марафоном Чемпион России станет участником псковского марафона Мехуборка-2024 Медаль псковского марафона Мехуборка - 2024 презентовали организаторы Псковичей приглашают к участию в новом формате псковского марафона Мехуборка - 2024 Две экскурсии ждут участников и гостей псковского марафона Мехуборка-2024 Опубликован тайминг соревновательного дня псковского марафона Мехуборка-2024 «Кто не бежит, тот поддерживает!»: на псковском марафоне Мехуборка-2024 организуют места для болельщиков Основной круг псковского марафона Мехуборка-2024 составит 10,55 км «Беседка»: Все на Псковский марафон Мехуборка-2024! ВИДЕО Взрослые стали чаще выбирать дистанцию в один километр на псковском марафоне Мехуборка На карте маршрута псковского марафона Мехуборка отметят достопримечательности города «Беседка»: Все на Псковский марафон Мехуборка-2024! Юных участников псковского марафона Мехуборка-2024 ждет детский забег К участию в Псковском марафоне Мехуборка-2024 приглашают корпоративные команды Участники Псковского марафона Мехуборка увидят главные достопримечательности города Марафон «Мехуборка» в Пскове пройдет с рекордным количеством участников
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