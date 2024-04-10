Спорт

«Беганутый завуч» вновь станет участником псковского марафона Мехуборка-2024

Бегунья из Челябинской области Антонина Юшина, которая иронично называет себя «Беганутый завуч», примет участие в псковском марафоне Мехуборка-2024. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы соревнований.

Фотография предоставлена организаторами псковского марафона

«2552 км. Именно такое расстояние нужно преодолеть "Беганутому завучу" Антонине Юшиной из Челябинской области, чтобы снова завоевать золото на Псковской земле! После того, как "Завуч" будет в Пскове, она, как всегда, позавтракает святыми макарошками и выйдет бороться за новый рекорд в городе с тысячелетней историей. За ее спиной россыпь золотых медалей с разных стартов, но возвращаться в уютный Псков спортсменке нравится», - поделились организаторы.

Девушка, которая легко может пробежать более 100 км и выигрывать чемпионат России по скайраннингу, в прошлом году подняла планку псковского марафона на результат 2 часа 51 минута и 34 секунды, добавили организаторы.

Напомним, что соревнования по бегу в рамках псковского марафона Мехуборка состоятся в областном центре 21 апреля. Более тысячи спортсменов из тридцати регионов страны примут участие в забеге. Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.

Впервые в рамках мероприятия пройдет марафонская эстафета: спортивные клубы и корпоративные команды поборются за кубок чемпионов.

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