Спорт

Организаторы Псковского марафона Мехуборка-2024: Погода на нашей стороне

Псковский марафон Мехуборка состоится независимо от погоды. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия Артур Екабсон на брифинге в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Погода приемлемая для спортсменов. Лучше, чем если бы светило жаркое солнце. Погода на нашей стороне», - отметил Артур Екабсон и подчеркнул, что «при любом раскладе марафону быть».

Напомним, что соревнования по бегу в рамках псковского марафона Мехуборка состоятся в областном центре 21 апреля. Более тысячи спортсменов из тридцати регионов страны примут участие в забеге. Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.

Впервые в рамках мероприятия пройдет марафонская эстафета: спортивные клубы и корпоративные команды поборются за кубок чемпионов.