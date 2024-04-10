Спорт

Артур Екабсон: Псковский марафон Мехуборка — плод работы сотен людей

За организацией Псковского марафона Мехуборка-2024 стоит колоссальное количество людей, сообщил один из организаторов мероприятия Артур Екабсон на брифинге в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

В первую очередь он поблагодарил спонсора — компанию «Мехуборка». «Без рвения развивать спорт в регионе, без стремления, в частности, развивать детский спорт и помогать ему, не было бы нашего союза, который приносит колоссальные плоды. В пользу этого говорит статистика приезжих участников, наши рекорды и счастливые эмоции, которые вы видите на фотографиях», - сказал Артур Екабсон.

Также он отметил работу команды школы бега PRO SPORT и сказал «спасибо» волонтёрам, которые частичку своего сердца тратят на то, чтобы спортсмены, уехав из города, вспоминали людей, которые их поддерживали». «Они - лицо нашего старта», - добавил организатор.

Также Артур Екабсон поблагодарил администрацию города Пскова, правительство Псковской области, администрацию стадиона «Машиностроитель», ГИБДД, сотрудников скорой помощи. «Такое масштабное соревнование — это плод работы сотен людей. Вы видите нас, но за нами целая армия единомышленников», - отметил он.

Напомним, соревнования по бегу в рамках псковского марафона Мехуборка состоятся в областном центре 21 апреля. Более тысячи спортсменов из тридцати регионов страны примут участие в забеге. Любителям бега предложен выбор из пяти дистанций: 1 км, 5 км, 10,55 км, 21,1 км и 42,2 км. Также состоятся детские старты на 200 и 400 метров.

Впервые в рамках мероприятия пройдет марафонская эстафета: спортивные клубы и корпоративные команды поборются за кубок чемпионов.