Спорт

Великолучанка-воздухоплаватель поборется за звание чемпиона России

Екатерина Ларикова — единственная великолучанка-воздухоплаватель, которая поборется за звание чемпиона России по воздухоплавательному спорту. В настоящее время женщина уже прошла регистрацию и готовится к тренировочному полету. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Во встречах воздухоплавателей в Великих Луках Екатерина Ларикова участвует с 2008 года. С 2010 года она является членом женской сборной России по воздухоплавательному спорту.

В команде Екатерины Лариковой в этом году неизменно штурман Галина Стегалина. Тандем Лариковой и Стегалиной сложился очень давно.

«Горячей, честной борьбы. Интересных заданий и хорошей погоды», - пожелала Екатерина Ларикова участникам соревнований.

Регистрация пилотов стартовала 9 июня в центре соревнований на базе «Стрельца» и продолжится завтра. Около 19.00 аэронавты совершат первый тренировочный полет. Регистрацию прошли воздухоплаватели из Великих Лук, Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Дмитрова, Краснодара, Калуги, Яхрома, Архангельска, Феодосии, Набережных Челнов, Костромы, Рязани, Томска, Барнаула, Тюмени, Йошкар-Олы, Великого Новгорода, Московской и Ленинградской областей. Также под закрытие первого дня регистрации участников соревнований подал заявку Антон Сизов, представляющий Казахстан.

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Напомним, в связи с мерами безопасности все массовые мероприятия пройдут онлайн.

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Генеральным спонсором соревнований аэронавтов в Великих Луках более десяти лет является ПАО «Газпром».