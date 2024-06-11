Спорт

Массовый старт аэростатов в Великих Луках можно посмотреть онлайн

Массовый старт аэростатов 28-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 12 июня можно посмотреть онлайн.

Трансляция ведется в группе «Воздухоплавание | Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте». Мероприятия проходят без присутствия зрителей в связи с мерами безопасности.

Напомним, в этом году участие в состязаниях принимают 48 пилотов из разных регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.

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Организаторами встречи выступают правительство Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором соревнований аэронавтов более десяти лет является ПАО «Газпром».