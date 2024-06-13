Обнародованы предварительные результаты трех спортивных полетов аэронавтов в Великих Луках

Предварительные результаты трех спортивных полетов, которые прошли в рамках Международной встречи воздухоплавателей, опубликованы в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».
Фото: Александр Воробьев
37 аэронавтов борются за звание чемпиона России по воздухоплавательному спорту. Всего пилотам тепловых аэростатов удалось выполнить десять заданий от главного судьи соревнований – спортивного директора Евгения Чубарова.
В итоге положение в рейтинге сейчас такое:
«Впереди еще несколько дней спортивных полетов, а значит, лидер может поменяться еще не раз», - отметили организаторы.
Напомним, в этом году участие в состязаниях принимают 48 пилотов из разных регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.
Организаторами встречи выступают правительство Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором соревнований аэронавтов более десяти лет является ПАО «Газпром».