Спорт

Псковские профсоюзы поддержали футбольный турнир

Псковский областной совет профессиональных союзов традиционно выступает Генеральным партнёром в проведении корпоративного турнира по футболу среди трудовых коллективов Псковской области «Дивизион Вызов» «Трудовые резервы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Сегодня состоялся финальный матч, в котором столкнулись команды областной прокуратуры и Псковской таможни. В ходе напряжённой красивой игры со счётом 3:2 кубок «Вызов» завоевала Псковская областная прокуратура.

«В целом хочется отметить, что сезон был очень ярким и запоминающимся. Добавилось и участников, и болельщиков. Турнир – это без преувеличения событие, спортивное событие для Псковской области и города Пскова. Рад, что 90 процентов команд заявленных на турнир имеют связь с профсоюзом и на этих предприятиях функционируют первичные профсоюзные организации. Профсоюзы всегда выступают за спорт и активно поддерживают это направление в трудовых коллективах. Спорт – это здоровье нации и лучше побеждать не на площадях, а на спортивных площадках и за столом переговоров», – прокомментировал итоги турнира председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.