Спорт

Девочкам до 12 лет в Пскове предлагают попробовать свои силы в футболе

Российский футбольный союз в период летних каникул открыл сезон футбольных фестивалей для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками». 20 июля всероссийское событие, которое объединяет почти 40 регионов страны, примет Псков. Мероприятие стартует в 10.00 на стадионе «Машиностроитель», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Стать участницей фестиваля «Мы в игре. Лето с Фиксиками» может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Для этого нужно выбрать событие в своем городе и пройти регистрацию на сайте. Друзья и родители могут поболеть за футболисток на трибунах. Участие для всех — бесплатное.

Для девочек, которые никогда не играли в футбол, посещение фестиваля — это возможность познакомиться с игрой и попробовать свои силы в веселой и безопасной обстановке. А еще пройти мастер-классы и принять участие в играх и активностях.

«РФС уже традиционно начинает лето с футбольных фестивалей для девочек. За три предыдущих года более 6 тысяч девочек приняли участие в 55 фестивалях во всех регионах страны. Благодаря нашим проектам, направленным на популяризацию футбола среди детей, мы видим, как растет интерес девочек к футболу — количество занимающихся с 2021 года выросло на 75%. В этом году к проекту присоединился самый популярный детский мультсериал "Фиксики“ — и мы уверены, что наши фестивали станут еще интереснее и привлекательнее для девочек и родителей», - отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Для тех, кто уже тренируется в командах, дополнительно будут организованы товарищеские турниры, по итогам которых награды получают все участницы, независимо от результатов. Кроме того, юные футболистки смогут получить рекомендации от тренеров профессиональных клубов и академий.

Все спортивные активности на фестивалях «Мы в игре. Лето с Фиксиками» проходят под контролем профессиональных тренеров, футболисток и футболистов из клубов РПЛ, Суперлиги и ФНЛ.

Мероприятие проходит при содействии комитета по спорту Псковской области