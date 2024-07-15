Спорт

Первенство по футболу среди мальчиков до 15 лет проведут в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа по футболу среди мальчиков до 15 лет пройдет в Пскове с 9 по 16 августа пройдет. На стадионах «Машиностроитель» и «Локомотив» сыграют 14 команд из семи регионов Северо-Запада. Об этом сообщили в Объединении Федераций футбола Северо-Запад.

В первенстве СЗФО выступят команды не старше 2010 года рождения. Участники разделены на три группы, в которых сыграют по принципу «каждый с каждым» в один круг. В четвертьфинал выйдут по два лидера каждой группы, а также две лучшие команды среди занявших третьи строчки. Остальные коллективы поборются за 9-11-е и 12-14-е места. Матчи пройдут в формате двух таймов по 35 минут.

Победитель турнира получит право выступить в первенстве России среди мальчиков до 15 лет, которое пройдет с 23 ноября по 7 декабря. Место проведения финального этапа определит РФС.

Все матчи первенства СЗФО будет транслировать YouTube-канал ОФФ «Северо-Запад».