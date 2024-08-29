Спорт

Объединение федераций футбола «Северо-Запад» выражает соболезнования близким псковского футболиста Михаила Шуева

Объединение федераций футбола «Северо-Запад» выражает соболезнования родным и близким ветерана псковского футбола, почётного президента Федерации футбола Псковской области Михаила Шуева.

Фото: ФК «Псков»

Михаил Шуев ушел из жизни 2 сентября. Ему было 82 года.

Ветеран псковского футбола был организатором различных соревнований, руководил областным штабом клуба «Кожаный мяч». С 1995 по 2006 годы возглавлял Федерацию футбола Псковской области, затем стал ее почетным президентом. Долгое время входил в руководящие органы МРО «Северо-Запад».

ОФФ «Северо-Запад» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Шуева.