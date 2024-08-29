Спорт

Псковская «Стрела» вышла в четвертьфинал Всероссийских соревнований по футболу в Нижегородской области

Команда «Стрела» из Пскова одержала уверенную победу со счетом 7:1 над «Энергией» из Чайковского (Пермский край) и заняла первое место в своей группе на III этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди мальчиков 2009-2010 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе по футболу «Стрела».

Фото: спортивная школа по футболу «Стрела»

Голы за «Стрелу» забили: Ростислав Клепцин (3), Дмитрий Поздняков (2), Максим Федоров и Иван Бабинский (1).

Благодаря этой победе «Стрела» вышла в четвертьфинал соревнований, который состоится 6 сентября. Соперник псковской команды будет определен позднее.

Матчи турнира проходят с 3 по 8 сентября 2024 года в деревне Большой Суходол Нижегородской области на футбольных полях спортивной базы «Море спорта».