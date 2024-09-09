Спорт

Две псковские футбольные команды сыграют в финале лиги «Кожаный мяч» в Москве

Две команды по футболу из Псковской области примут участие в Школьной футбольной лиге «Кожаный мяч» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Финальные этапы пройдут 12-15 и 18-22 сентября в спорткомплексе «Лужники».

В финальном этапе примут участие 96 команд мальчиков и 64 команды девочек - более двух тысяч детей из 59 регионов России, в том числе две команды Псковской области - девочек центра образования «Псковский педагогический комплекс», мальчиков Дедовичской спортивной школы №2.

Школьная футбольная лига - один из пяти элементов проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе».

С 2024 года Школьная футбольная лига стала частью всероссийских соревнований «Кожаный мяч», в ней соревнуются команды общеобразовательных организаций и школьных спортивных клубов.