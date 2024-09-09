Спорт

Женская команда Великих Лук стала победителем чемпионата СЗФО по футболу

В Великих Луках завершился финал чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу среди женских команд сезона 2024 года. В решающем матче встретились местный «Экспресс-ВЛГАФК» и калининградская «Балтика». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: объединение федераций футбола «Северо-Запад»

Основное время матча завершилось вничью 1:1. Единственный гол великолучанок с пенальти в концовке встречи забила Анастасия Светлова.

В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась «Экспрессу-ВЛГАФК» - 6:5. Решающий пенальти парировала вратарь Алина Быстрова.

На фото: Алина Быстрова

Таким образом, команда «Экспресс-ВЛГАФК» получила право выступить во всероссийских соревнованиях «I Лига», которые пройдут с 21 по 31 октября в Новороссийске.

На фото: Дарья Даровских

Лучшие игроки турнира:

Вратарь - Алина Быстрова («Экспресс-ВЛГАФК»).

Бомбардир - Дарья Даровских («Экспресс-ВЛГАФК»).

Игрок - Дарья Личманова («Балтика»).

Бронзовым призером турнира стала псковская «Россиянка».