Женская команда Великих Лук стала победителем чемпионата СЗФО по футболу

В Великих Луках завершился финал чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу среди женских команд сезона 2024 года. В решающем матче встретились местный «Экспресс-ВЛГАФК» и калининградская «Балтика». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».
Фото здесь и далее: объединение федераций футбола «Северо-Запад»
Основное время матча завершилось вничью 1:1. Единственный гол великолучанок с пенальти в концовке встречи забила Анастасия Светлова.
В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась «Экспрессу-ВЛГАФК» - 6:5. Решающий пенальти парировала вратарь Алина Быстрова.
На фото: Алина Быстрова
Таким образом, команда «Экспресс-ВЛГАФК» получила право выступить во всероссийских соревнованиях «I Лига», которые пройдут с 21 по 31 октября в Новороссийске.
На фото: Дарья Даровских
Лучшие игроки турнира:
Бронзовым призером турнира стала псковская «Россиянка».