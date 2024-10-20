«Экспресс-ВЛГАФК» сыграет в финальном этапе «Первой лиги» в Новороссийске

Всероссийские соревнования «Первая лига» по футболу среди женских команд стартуют во вторник, 22 октября, в Новороссийске на полях базы «Буткемп». В финальном турнире примет участие чемпион СЗФО — великолукский «Экспресс-ВЛГАФК». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.
Участниками «Первой лиги» станут 12 любительских женских команд, это победители и призеры межрегиональных соревнований. «Экспресс-ВЛГАФК» в сентябре выиграл чемпионат СЗФО, прошедший в Великих Луках.
Жеребьевка групповой стадии «Первой лиги» прошла 16 октября. По ее итогам участники были разделены на три группы. В четвертьфинал выйдут по два лидера каждого квартета, а также две лучшие команды среди занявших третьи места. Соперницами великолучанок по группе станут команды из Тамбова, Москвы и Нижнего Новгорода, в том числе победитель турнира-2023 — «Академия футбола».
Состав участников:
Расписание матчей «Экспресс-ВЛГАФК»:
Все матчи будут транслироваться в сообществе женской Суперлиги «ВКонтакте». Стадия плей-офф турнира стартует 26 октября. Финальный матч и церемония награждения пройдут 30 октября.