Спорт

«Экспресс-ВЛГАФК» сыграет в финальном этапе «Первой лиги» в Новороссийске

Всероссийские соревнования «Первая лига» по футболу среди женских команд стартуют во вторник, 22 октября, в Новороссийске на полях базы «Буткемп». В финальном турнире примет участие чемпион СЗФО — великолукский «Экспресс-ВЛГАФК». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.

Участниками «Первой лиги» станут 12 любительских женских команд, это победители и призеры межрегиональных соревнований. «Экспресс-ВЛГАФК» в сентябре выиграл чемпионат СЗФО, прошедший в Великих Луках.

Жеребьевка групповой стадии «Первой лиги» прошла 16 октября. По ее итогам участники были разделены на три группы. В четвертьфинал выйдут по два лидера каждого квартета, а также две лучшие команды среди занявших третьи места. Соперницами великолучанок по группе станут команды из Тамбова, Москвы и Нижнего Новгорода, в том числе победитель турнира-2023 — «Академия футбола».

Состав участников:

Группа «А»: «Экспресс-ВЛГАФК» (Великие Луки), СШОР №1 «Академия футбола» (Тамбов), «Строгино» (Москва), «Пари НН» (Нижний Новгород).

Группа «Б»: «Мирас-КНИТУ» (Казань), «Багратион» (Можайск), «Урал» (Екатеринбург), ЖФК «Сочи» (Сочи).

Группа «В»: «Дончанка» (Азов), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Байкал» (Иркутск), СШ «Факел-Сталь» (Воронеж).

Расписание матчей «Экспресс-ВЛГАФК»:

22 октября, 10:00. «Строгино» — «Экспресс-ВЛГАФК».

23 октября, 10:00. «Экспресс-ВЛГАФК» — «Академия футбола».

25 октября, 10:00. «Экспресс-ВЛГАФК» — «Пари НН».

Все матчи будут транслироваться в сообществе женской Суперлиги «ВКонтакте». Стадия плей-офф турнира стартует 26 октября. Финальный матч и церемония награждения пройдут 30 октября.