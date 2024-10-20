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Спорт

Команда ФК «Псков» примет участие в чемпионате России по мини-футболу

22.10.2024 18:54|ПсковКомментариев: 0

Команда из Псковской области футбольного клуба «Псков» отправится на FONBET Чемпионат России по мини-футболу 8х8. Об этом Псковской Ленте Новостей    сообщили в правительстве Псковской области.

Фото: сайт правительства Псковской области

Чемпионат пройдет в Сочи с 1 по 6 ноября на полях спорткомплекса «Территория спорта». В турнире примут участие 112 сильнейших команд страны из 85 регионов. Организатор соревнований — Российский футбольный союз (РФС).

С 3 по 5 ноября в рамках FONBET Чемпионата России 8×8 состоится очный обучающий семинар для руководителей любительских лиг. Будет обсуждаться структура соревнований РФС по мини-футболу, стандарты проведения региональных турниров, источники финансирования, развитие бренда, организация трансляций матчей любительских лиг и другие темы.

6 ноября пройдет гала-матч с участием амбассадоров РФС, медиафутболистов и организаторов турнира против сборной команды лучших игроков чемпионата. Также в программе турнира — активности, конкурсы и челленджи для участников, развлекательная программа.

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире в сообществе «Массовый футбол России» ВКонтакте. Там же можно будет найти всю информацию о турнире, календарь, расписание, фото- и видеоконтент с матчей.

Теги: #футбол #ФК Псков #чемпионат россии
Источник: Псковская Лента Новостей
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