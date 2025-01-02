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Спорт

Российский футбольный союз взял под контроль выборы президента псковской федерации

13.01.2025 11:28|ПсковКомментариев: 0

Российский футбольный союз взял под контроль проведение выборов президента Федерации футбола Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов направил соответствующее письмо в ОФФ «Северо-запад» и в Псковскую областную федерацию футбола. В частности, в письме отмечена необходимость соблюдения Избирательного регламента РФС. Также отмечена возможность непризнания результатов выборов при грубом нарушении руководящих документов.

Помимо этого, указано на то, что к отдельным субъектам футбола, намеренно совершающим действия, направленные на несоблюдение Избирательного регламента РФС, могут быть применены персональные санкции, предусмотренные Регламентом РФС по этике. 

В своем письме Максим Митрофанов уведомил региональную федерацию о направлении представителя РФС для участия в общем отчетно-выборном собрании региональной федерации в целях контроля проведения выборов на предмет соблюдения требований устава федерации, а также устава и Избирательного регламента РФС.

Напомним, выборы президента областной федерации футбола пройдут 17 января 2025 года.  

Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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