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Суд отказал псковским воркаутерам в признании незаконным расторжения договора о пользовании залом 

12.02.2025 11:08|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области отказал спортивной общественной организации воркаута из Пскова в признании уведомления об отказе от договора недействительным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Суд вынес решение по делу №А52-7158/2024, отказав Псковской региональной спортивной общественной организации воркаута в удовлетворении иска к государственному автономному учреждению дополнительного образования Псковской области «Спортивная школа "Олимп"». Общественная организация пыталась оспорить уведомление о расторжении договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом.

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Договор, заключенный между сторонами, предусматривал передачу в безвозмездное бессрочное пользование помещения площадью 250 квадратных метров в здании школы боевых искусств, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Ротная, дом 34. В ноябре 2024 года организация воркаута получила извещение о прекращении действия данного договора, после чего обратилась в арбитражный суд для признания этого расторжения недействительным.

Однако суд поддержал позицию ответчика – «Спортивной школы "Олимп"», а также комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, которые настаивали на соблюдении всех процедур одностороннего отказа от договора. Кроме того, было отмечено, что с начала 2025 года в спорном помещении уже функционирует отделение воздушно-силовой атлетики.

Теги: #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
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