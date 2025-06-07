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В первый день регистрации на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали 50 заявок

08.06.2025 17:57|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках завершился первый день регистрации участников 29-й Международной встречи воздухоплавателей. Организаторы уже получили 50 заявок от пилотов со всей страны, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: «Воздухоплавание. Великие Луки» / Telegram-канал

В числе зарегистрировавшихся — как опытные спортсмены, уже не раз поднимавшиеся в небо над Великими Луками, так и новые участники. Среди них:

  • Сергей Баженов (Нижегородская область);
  • Сергей Латыпов (Москва);
  • Сергей Никитин (Псковская область);
  • Владимир Богданов (Псковская область);
  • Андрей Кульков (Тульская область);
  • Иван Меняйло (Московская область);
  • Екатерина Ларикова (Новгородская область);
  • Андрей Антонов (Москва);
  • Евгений Кравченко (Псковская область);
  • Андрей Чижов (Ленинградская область);
  • Александр Ставарский (Псковская область);
  • Наталия Иванова (Пермский край);
  • Дмитрий Жохов (Тульская область);
  • Артём Бондаренко (Калужская область);
  • Георгий Бакулин (Москва);
  • Марина Федорова (Новгородская область);
  • Максим Валуев ;
  • Антон Тезавров;
  • Владимир Шевчук ;
  • Вадим Салцевич;
  • Иван Сундуков;
  • Илья Карпулев;
  • Михаил Лариков;
  • Иван Никитин;
  • Вячеслав Явцев;
  • Андрей Ермолаев;
  • Марина Котюкова;
  • Владимир Малышев;
  • Екатерина Чевжик;
  • Александр Талалуев;
  • Валерий Лосев.

Организаторы ожидают, что  во второй день регистрации поступят еще заявки от пилотов, и не исключено, что будет установлен рекорд России по числу аэронавтов, одновременно принимающих участие в воздухоплавательной встрече.

Напомним, генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром». Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: 29-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках В первый день регистрации на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали 50 заявок 29-я Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках Пилот встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Это особенное чувство — когда поднимаешься в небо над родным городом Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД Чемпионы предыдущих лет откроют массовый старт аэростатов в Великих Луках Кофе-квест и раздачу напитков устроят на встрече воздухоплавателей в Великих Луках Движение транспорта ограничат из-за проведения «кей-граба» в Великих Луках Входы на встречу воздухоплавателей в Великих Луках оборудуют металлодетекторами  ЗАО «ЗЭТО» вновь станет спонсором соревнований по кей-грабу на встрече воздухоплавателей Встреча воздухоплавателей в Великих Луках-2025 подтвердила статус международной Великолукский воздухоплаватель Сергей Виноградов: Наш город любит небо Алтайский пилот аэростата примет участие в великолукской встрече воздухоплавателей Директор встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Подготовка вышла на финишную прямую «Ждите прилёта воздушных шаров»: вторая библиотека в Великих Луках готовится стать модельной На встрече воздухоплавателей в Великих Луках Псковскую область представят 14 пилотов Пилотесса из Великих Лук завоевала «бронзу» на чемпионате РФ по воздухоплаванию Стартовал набор волонтеров на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках Более 40 пилотов подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках Евгения Чубарова назначили спортивным директором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Началась регистрация пилотов для участия в великолукской встрече воздухоплавателей Организатору встреч воздухоплавателей в Великих Луках присвоено звание «Почётный Аэронавигатор»
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