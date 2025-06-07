Спорт

В первый день регистрации на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали 50 заявок

В Великих Луках завершился первый день регистрации участников 29-й Международной встречи воздухоплавателей. Организаторы уже получили 50 заявок от пилотов со всей страны, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: «Воздухоплавание. Великие Луки» / Telegram-канал

В числе зарегистрировавшихся — как опытные спортсмены, уже не раз поднимавшиеся в небо над Великими Луками, так и новые участники. Среди них:

Сергей Баженов (Нижегородская область);

Сергей Латыпов (Москва);

Сергей Никитин (Псковская область);

Владимир Богданов (Псковская область);

Андрей Кульков (Тульская область);

Иван Меняйло (Московская область);

Екатерина Ларикова (Новгородская область);

Андрей Антонов (Москва);

Евгений Кравченко (Псковская область);

Андрей Чижов (Ленинградская область);

Александр Ставарский (Псковская область);

Наталия Иванова (Пермский край);

Дмитрий Жохов (Тульская область);

Артём Бондаренко (Калужская область);

Георгий Бакулин (Москва);

Марина Федорова (Новгородская область);

Максим Валуев ;

Антон Тезавров;

Владимир Шевчук ;

Вадим Салцевич;

Иван Сундуков;

Илья Карпулев;

Михаил Лариков;

Иван Никитин;

Вячеслав Явцев;

Андрей Ермолаев;

Марина Котюкова;

Владимир Малышев;

Екатерина Чевжик;

Александр Талалуев;

Валерий Лосев.

Организаторы ожидают, что во второй день регистрации поступят еще заявки от пилотов, и не исключено, что будет установлен рекорд России по числу аэронавтов, одновременно принимающих участие в воздухоплавательной встрече.

Напомним, генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром». Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».