В первый день регистрации на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали 50 заявок

В Великих Луках завершился первый день регистрации участников 29-й Международной встречи воздухоплавателей. Организаторы уже получили 50 заявок от пилотов со всей страны, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».
Фото: «Воздухоплавание. Великие Луки» / Telegram-канал
В числе зарегистрировавшихся — как опытные спортсмены, уже не раз поднимавшиеся в небо над Великими Луками, так и новые участники. Среди них:
Организаторы ожидают, что во второй день регистрации поступят еще заявки от пилотов, и не исключено, что будет установлен рекорд России по числу аэронавтов, одновременно принимающих участие в воздухоплавательной встрече.
Напомним, генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром». Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».