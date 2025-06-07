Спорт

В Великих Луках подтвердили готовность к старту соревнований по кей-грабу

14 июня в Великих Луках, в центре соревнований «Стрелец», состоялся брифинг участников полета «кей-граб», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Зрелищное соревнование пройдёт в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей.

Суть «кей-граба» – забросить маркер в корзину, установленную на водной глади. Задание на первый взгляд простое, при этом оно требует большого летного мастерства. Пилоту нужно верно вычислить точку старта и траекторию движения, рассчитать направление ветра и высоту полета.

Цель на реке Ловать начнет свою работу в 20:00, прекратит в 21:45. Тот, кто успешно справится с заданием, получит денежный приз. Как и в предыдущие годы, спонсором этого яркого события выступает Великолукский завод электротехнического оборудования (ЗАО «ЗЭТО»).

Напомним, генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром». Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».