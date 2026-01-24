 
Спорт

ФК «Псков» примет участие в мастер-классе с участием известных российских футболистов

0

24 января в спорткомплексе «Олимп» состоится мастер-класс, в котором в числе других псковских футболистов примут участие воспитанники футбольного клуба «Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в футбольном клубе.

Фото: ФК «Псков» / ВКонтакте

Программа мероприятия начнётся в 14:30 с мастер-класса и показательной игры по индорхоккею под руководством члена сборной России Аниты Холявиной. Также запланирована показательная игра по данному виду спорта между командами из Выборга.

Во второй части мероприятия для псковских футболистов мастер-класс проведут бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев, обладатель Кубка России в составе петербургского «Зенита» Алексей Игонин, а также ветеран псковского футбола, медалист чемпионата России Валерий Цветков.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026