ФК «Псков» примет участие в мастер-классе с участием известных российских футболистов

24 января в спорткомплексе «Олимп» состоится мастер-класс, в котором в числе других псковских футболистов примут участие воспитанники футбольного клуба «Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в футбольном клубе.

Фото: ФК «Псков» / ВКонтакте

Программа мероприятия начнётся в 14:30 с мастер-класса и показательной игры по индорхоккею под руководством члена сборной России Аниты Холявиной. Также запланирована показательная игра по данному виду спорта между командами из Выборга.

Во второй части мероприятия для псковских футболистов мастер-класс проведут бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев, обладатель Кубка России в составе петербургского «Зенита» Алексей Игонин, а также ветеран псковского футбола, медалист чемпионата России Валерий Цветков.