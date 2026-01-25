 
Спорт

Открытие Федерации хоккея на траве Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

0

В Пскове в спорткомплексе «Олимп» состоялось официальное открытие Федерации хоккея на траве Псковской области. Мероприятие стало знаковым для спортивного сообщества региона и обозначило старт системной работы по развитию этого вида спорта.

Спортивный дух поддерживали член сборной России Анита Холявина, команда по хоккею на траве из Выборга, бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, тренер Евгений Ловчев, обладатель Кубка России в составе петербургского «Зенита», дважды включённый в список 33 лучших футболистов чемпионата России, Алексей Игонин, а также ветеран псковского футбола, серебряный призёр чемпионата России Валерий Цветков.

Подробнее об открытии Федерации хоккея на траве Псковской области смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.

Прокомментировать
Сюжет

Открытие Федерации хоккея на траве Псковской области

Евгений Ловчев о жизни в футболе, больших деньгах и Пскове «на краю земли»

Друзья спорта

«Ребята на правильном пути»: Алексей Игонин оценил уровень псковских юных футболистов
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026