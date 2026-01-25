Открытие Федерации хоккея на траве Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Пскове в спорткомплексе «Олимп» состоялось официальное открытие Федерации хоккея на траве Псковской области. Мероприятие стало знаковым для спортивного сообщества региона и обозначило старт системной работы по развитию этого вида спорта.

Спортивный дух поддерживали член сборной России Анита Холявина, команда по хоккею на траве из Выборга, бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, тренер Евгений Ловчев, обладатель Кубка России в составе петербургского «Зенита», дважды включённый в список 33 лучших футболистов чемпионата России, Алексей Игонин, а также ветеран псковского футбола, серебряный призёр чемпионата России Валерий Цветков.

Подробнее об открытии Федерации хоккея на траве Псковской области смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.