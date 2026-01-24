«Ребята на правильном пути»: Алексей Игонин оценил уровень псковских юных футболистов

В спорткомплексе «Олимп» в рамках официального открытия федерации хоккея на траве в Псковской области прошёл футбольный мастер‑класс с участием именитых спортсменов. Среди гостей — обладатель Кубка России в составе петербургского «Зенита», дважды включённый в список 33 лучших футболистов чемпионата России, Алексей Игонин. После совместной игры с псковскими юными спортсменами он поделился с корреспондентом Псковской Ленты Новостей впечатлениями и профессиональными рекомендациями.

Алексей Игонин отметил заметную подготовленность местных воспитанников:

«Главное, что хочется отметить — высокий уровень подготовки у ребят. Не часто такое встретишь. Много подобных мероприятий мы проводим в школах — там, конечно, уровень другой. Здесь я понимаю, что они тренируются, занимаются. И, как мне видится, они получили удовольствие. Ну и немножко, наверное, навыки мы смогли сегодня подтянуть. А всё же касаемо футбола, азарта — это всегда есть. Это самое главное для того, чтобы продолжать заниматься».

На вопрос о советах для начинающих футболистов спортсмен ответил развёрнуто, выделив как сильные стороны ребят, так и зоны для развития.

«Здесь, конечно, нужно стараться больше играть в футбол. И то, что технически они подготовлены, — я думаю, что на отлично для их возраста. Единственное, что есть смысл, наверное, поработать всё‑таки над тактикой, над видением поля. Здесь очень важно, как работает с ними тренер, потому что по игре видно было, что в этом компоненте нужно ещё ребятам прибавлять. Есть, конечно, такая небольшая скучность, многовато эмоций. Но в любом случае, я думаю, что на правильном пути они находятся. И у них всё впереди», - заключил футболист.

Напомним, в псковском спорткомплексе «Олимп» сегодня, 24 января, прошло официальное открытие Федерации хоккея на траве (индорхоккею) Псковской области.





Как сообщил президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице‑президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу № 3 Антон Мороз, в Псковской области планируют провести один из этаповКубка России по хоккею на траве.