 
Спорт

«Ребята на правильном пути»: Алексей Игонин оценил уровень псковских юных футболистов

0

В спорткомплексе «Олимп» в рамках официального открытия федерации хоккея на траве в Псковской области прошёл футбольный мастер‑класс с участием именитых спортсменов. Среди гостей — обладатель Кубка России в составе петербургского «Зенита», дважды включённый в список 33 лучших футболистов чемпионата России, Алексей Игонин. После совместной игры с псковскими юными спортсменами он поделился с корреспондентом Псковской Ленты Новостей впечатлениями и профессиональными рекомендациями.

Алексей Игонин отметил заметную подготовленность местных воспитанников:
«Главное, что хочется отметить — высокий уровень подготовки у ребят. Не часто такое встретишь. Много подобных мероприятий мы проводим в школах — там, конечно, уровень другой. Здесь я понимаю, что они тренируются, занимаются. И, как мне видится, они получили удовольствие. Ну и немножко, наверное, навыки мы смогли сегодня подтянуть. А всё же касаемо футбола, азарта — это всегда есть. Это самое главное для того, чтобы продолжать заниматься».

На вопрос о советах для начинающих футболистов спортсмен ответил развёрнуто, выделив как сильные стороны ребят, так и зоны для развития.

«Здесь, конечно, нужно стараться больше играть в футбол. И то, что технически они подготовлены, — я думаю, что на отлично для их возраста. Единственное, что есть смысл, наверное, поработать всё‑таки над тактикой, над видением поля. Здесь очень важно, как работает с ними тренер, потому что по игре видно было, что в этом компоненте нужно ещё ребятам прибавлять. Есть, конечно, такая небольшая скучность, многовато эмоций. Но в любом случае, я думаю, что на правильном пути они находятся. И у них всё впереди», - заключил футболист.

Напомним, в псковском спорткомплексе «Олимп» сегодня, 24 января, прошло официальное открытие Федерации хоккея на траве (индорхоккею) Псковской области. 

Смотрите также

Официальное открытие Федерации хоккея на траве прошло в Пскове

0


Как сообщил президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице‑президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу № 3 Антон Мороз, в Псковской области планируют провести один из этаповКубка России по хоккею на траве. 

Смотрите также

Этап Кубка России по хоккею на траве планируют провести в Псковской области

0

Прокомментировать
Сюжет

Открытие Федерации хоккея на траве Псковской области

«Ребята на правильном пути»: Алексей Игонин оценил уровень псковских юных футболистов

«Главное — учиться и уважать старших»: ветеран футбола Валерий Цветков обратился к юным псковичам

Знаменитые футболисты провели мастер‑класс для псковских спортсменов
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026