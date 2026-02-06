Стало известно, нужно ли заново регистрироваться на «Лыжню России» из-за переноса гонки в Великие Луки

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Псковской области переносится в Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, спортсмены, которые уже зарегистрировались на Госуслугах для участия в мероприятии в Островском округе, могут не волноваться: списки будут переданы организаторам.

14 февраля «Лыжня России» пройдет в великолукском центре подготовки велосипедистов по адресу: улица Фурманова, строение 83.

Напоминаем, что регистрация на Госуслугах продлится до 12 февраля. Также традиционно можно записаться в день старта на месте проведения.

Изначально в этом году сообщалось, что главной площадкой проведения соревнований будет база «Юность» в Островском округе, затем «Лыжню России» переносили в «Мальскую долину».