На участие в «Лыжне России» в Псковской области зарегистрировались более 300 человек

Более 300 жителей Псковской области уже зарегистрировались на участие в «Лыжне России», сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Напомним, 14 февраля сразу в нескольких муниципалитетах Псковской области пройдет всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Основная площадка - в Великих Луках по адресу: улица Фурманова, строение 83 (центр подготовки велосипедистов).

Регистрация на Госуслугах заканчивается сегодня, 12 февраля. Также традиционно можно записаться в день старта на месте проведения соревнований.

Изначально в этом году сообщалось, что главной площадкой проведения соревнований будет база «Юность» в Островском округе, затем «Лыжню России» переносили в «Мальскую долину».