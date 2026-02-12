 
Спорт

На участие в «Лыжне России» в Псковской области зарегистрировались более 300 человек

Более 300 жителей Псковской области уже зарегистрировались на участие в «Лыжне России», сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Напомним, 14 февраля сразу в нескольких муниципалитетах Псковской области пройдет всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Основная площадка - в Великих Луках по адресу: улица Фурманова, строение 83 (центр подготовки велосипедистов). 

Стало известно, нужно ли заново регистрироваться на «Лыжню России» из-за переноса гонки в Великие Луки

Регистрация на Госуслугах заканчивается сегодня, 12 февраля. Также традиционно можно записаться в день старта на месте проведения соревнований.

Изначально в этом году сообщалось, что главной площадкой проведения соревнований будет база «Юность» в Островском округе, затем «Лыжню России» переносили в «Мальскую долину».   

