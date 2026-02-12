Обвинительное заключение в отношении экс-директора ФК «Псков» было составлено с нарушением

Обвинительное заключение в отношении экс-директора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина было составлено с нарушением требований законодательства, данная информация следует из карточки уголовного дела на сайте Псковского городского суда.

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

«Возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение (обвинительный акт) составлены с нарушением требований кодекса», - говорится в каточке.

Напомним, Владимира Бабинина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение вверенного чужого имущества, с использованием служебного положения) и частью 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, с использованием служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый присвоил принадлежащие футбольному клубу денежные средства, а также путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие бюджету Псковской области.

Напомним, уголовное дело в отношении Владимира Бабинина было возбуждено сотрудниками УМВД по материалам прокурорской проверки. До этого Счетная палата региона выявила в деятельности футбольного клуба финансовые нарушения, в том числе выплату директором премий самому себе в размере почти полмиллиона рублей в нарушение установленного порядка.