Туризм

Проекты агротуризма в Псковской области высоко оценили в Минсельхозе

Дискуссионная площадка о возможностях развития агротуризма в Псковской области развернулась в среду, 20 декабря, в деловом пространстве ВДНХ в Москве. В мероприятии приняло участие и руководство департамента развития сельских территорий Минсельхоза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Заместитель директора департамента развития сельских территорий Светлана Кобылкина, которая участвовала в дискуссии, подчеркнула, что Псковский регион входит в десятку лучших по России в области проектирования и создания объектов агротуризма. Она, в частности, подчеркнула, что регион показывает сбалансированные отношения между профильными исполнительными органами и фермерами в части содействия в получении федеральных грантов и иных видов господдержки. Светлана Кобылкина напомнила о комплексе мер поддержки для крупных сельхозпроизводителей и малых форм хозяйствования.

Председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов отметил, что Псковская область старается участвовать во всех федеральных программах в аграрном секторе, активно реагирует на все меры поддержки, и благодаря этому демонстрирует серьезные результаты как в части урожая и производства в целом, так и относительно развития частного фермерства. Он также поблагодарил представителей департамента за поддержку псковских проектов по созданию объектов агротуризма и комплексному развитию сельских территорий.

Встреча была посвящена одному из перспективных направлений развития для сельхозпроизводства в Псковской области — сельский туризм, а также мерам поддержки, которую оказывает аграриям в этой области федеральный центр. Псковская область славится своими гастрономическими туристическими маршрутами, отметили в правительстве.

Развитию этого межотраслевого направления правительство региона и профильный комитет уделяют особое внимание — ежегодно в конкурсе на получение федеральных грантов «Агротуризм» участвуют представители области.

В рамках круглого стола своим опытом участия в отборе министерства сельского хозяйства и реализации проектов поделились победители конкурсов последних двух лет. Напомним, в 2022 году федеральные гранты получили два фермерских хозяйства из Печорского района:

«Изборский страус» — на строительство гостевого дома и инфраструктуры к нему,

«Хлебный хутор» — на реализацию комплексного туристического продукта «Мельница Кикута. Парк ремесел», в рамках которого предстоит восстановление работы водяной мельницы и возведение гостевого дома для размещения туристов.

По итогам конкурсного отбора 2023 года федеральную поддержку на развитие получат улиточная ферма в Невельском районе и загородный клуб «Оленья гора» в Себежском районе. Первая планирует в рамках проекта «Псковская улитка или Гастрономия в ракушке» создать хозяйство полного цикла с центром гостеприимства «Золотая улитка», второй — построить места размещения для туристов и создать всю необходимую туристическую инфраструктуру. Реализация проектов в регионе позволит привлечь новые потоки туристов не только в популярные районы области, но и в удаленные, способствуя их всестороннему развитию, заключили в правительстве.