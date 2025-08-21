Туризм

Делам давно минувших и сегодняшних дней: памятники, скульптуры, МАФы Пскова и Великих Лук

В Псковской области немало памятников истории и культуры. Среди них есть артефакты советской эпохи и современные, установленные буквально на днях. Они посвящены историческим личностям, писателям и поэтам, героям Первой Мировой и Великой Отечественной войн, знаковым событиям прошлого и настоящего. Населённые пункты пестрят разнообразием малых архитектурных форм, которые наряду с массивными монументами являются украшением территорий и точками притяжения туристов и местных жителей.

Псковская Лента Новостей подготовила путеводитель по наиболее примечательным объектам, которые можно посмотреть в крупнейших городах региона — Пскове и Великих Луках.

Наследие Великой Победы

В 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому мы решили начать данный материал с перечисления памятных мест, связанных с событиями 1941-1945 годов.

Во многих городах региона горит Вечный огонь, в Пскове их сразу два. Один мемориальный комплекс расположен у могилы Неизвестного солдата на площади Победы, он был открыт 23 июля 1974 года в дни празднования 30-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Над чашей Вечного огня, который был зажжен на Марсовом поле в Ленинграде, возвышается композиция из 15-ти стволов зенитных орудий, «стерегущих небо», как символ вечного салюта. Мемориал посещают тысячи жителей и гостей города, в этом месте традиционно проводятся траурно-торжественные мероприятия по случаю памятных дат.

Напротив памятника Неизвестному солдату, за стеной Окольного города на границе с Ботаническим садом, расположен мемориальный комплекс «Памятник партизанам» (мемориал «Память»), созданный в 1985 году. В состав композиции входят памятный знак, гранитные валуны, деревья, мини-фонтаны и пруд.

Второй Вечный огонь зажгли в Пскове в 2015 году в сквере Павших борцов в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс, окруженный улицами Свердлова, Кузнецкой и Карла Маркса, отражает трагические страницы в истории Пскова и страны XX века — от Гражданской войны до событий в Афганистане. В сквере покоится прах павших воинов, на древней каменной стене Окольного города установлены мемориальные доски, в 2019 году был возведён памятный знак малолетним узникам, погибшим в концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто.

В Великих Луках Вечный огонь был зажжён на набережной реки Ловати 8 мая 1985 года, к 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 17 января 2015 года в мемориальной зоне состоялось открытие Аллеи Героев воинской славы, где увековечены имена 24 великолучан – Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы трёх степеней. Памятные знаки высотой 2,7 метров украсили парковую зону у Вечного огня и символизируют героизм, доблесть и мужество великолучан.

Аллея ведёт к памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову, который был открыт ещё в 1954 году. Монумент сооружен на могиле героя, чьи останки были перенесены в Великие Луки из-под деревни Чернушки, где тот геройски погиб и был первоначально похоронен. Это место является центром важнейших патриотических и памятных мероприятий, которые ежегодно объединяют жителей и гостей города.

На этом же берегу реки Ловати расположен памятник-обелиск в честь советских воинов, отдавших свои жизни за освобождение великолукской земли в боях 1942-1943 годов. Он появился на восточном бастионе крепостного вала в 1960 году.

На противоположной стороне, на площади Ленина, возвышается стела «Город воинской славы». Этого звания Великие Луки были удостоены в 2008 году, а открытие стелы состоялось 17 июля 2010-го в рамках празднования Дня города.

Буквально через несколько дней аналогичный памятник установили в Пскове, которому почетное звание «Город воинской славы» было присвоено в 2009 году. Стелу открыли 22 июля 2010 года на площади Победы.

И в Пскове, и в Великих Луках есть памятники-танки. В областном центре монумент в виде легендарного Т-34 установлен в парке возле площади Героев-десантников, у моста имени 50-летия Октября. Открытие памятника освободителям Пскова состоялось 23 июля 1974 года. Памятное место связано с началом форсирования реки Великой бойцами 372-го полка 128-й стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского фронта в 1944 году. Направление ствола танка показывает движение советских войск.

В Великих Луках памятник Т-34 расположен на территории крепости, на западном Инженерном бастионе. Открытие монумента состоялось 9 мая 1974 года. Надпись на постаменте гласит: «Танк Т-34 установлен в честь героических советских воинов-танкистов, принимавших участие в обороне и освобождении города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны».

В январе 1983 года на великолукской площади Калинина возвели памятник в честь 40-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В центральной части экспозиции помещено изображение ордена Отечественной войны I степени, которым были награждены Великие Луки «за мужество и героизм, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве».

В Пскове и Великих Луках есть много других памятных мест, посвященных участникам и событиям 1941-1944 годов. Это различные мемориалы, памятные знаки и доски, братские захоронения, бюсты. Один из них совсем недавно появился в южной столице региона в рамках празднования 95-летия со дня образования Воздушно-десантных войск. В этот знаменательный день в городе открыли бюст Героя Советского Союза легендарного генерала Василия Маргелова.

Заслуживают двух, а то и трёх!

В регионе немало монументов, посвящённых выдающимся политическим деятелям различных эпох и событиям, связанным с историей образования населенных пунктов. Легендарной основательнице Пскова - святой равноапостольной княгине Ольге — в городе установлено уже три памятника. Один был открыт на Октябрьской площади 23 июля 2003 года в дни празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи, второй появился днем ранее напротив гостиницы «Рижская». Третий теперь украшает площадь перед аэропортом, который носит имя княгини. Открытие состоялось совсем недавно, 5 августа.

В этот же день общественности представили памятник одному из главных подвижников Русской православной церкви святителю Тихону, патриарху Московскому и Всея Руси. Монумент расположился в сквере рядом с историческим зданием Псковской духовной семинарии, где святитель Тихон учился, преподавал и принял монашеский постриг.

Кстати, памятники княгине Ольге — не единственный пример установки нескольких скульптурных изображений одного и того же человека. Так, в областном центре есть сразу две фигуры Ленина. Одна установлена у Дома Советов (здание правительства Псковской области), первый монумент на этом месте воздвигли ещё в 1925 году, но он был уничтожен во время Великой Отечественной войны, 7 ноября 1945 года появилась новая скульптура.

Аналогичная участь постигла ещё один артефакт советской эпохи, расположенный поблизости. В сквере у областного правительства, выходящем на Октябрьский проспект, стоит памятник секретарю ЦК ВКП(б) Сергею Кирову. Он был установлен в 1937 году, во время войны демонтирован, а после восстановлен.

Вторая бронзовая фигура Ленина установлена на площади, которая названа в честь вождя, перед зданием ПсковГУ. Монумент сооружен в 1960 году в честь 90-летия со дня рождения и 60-летия пребывания Владимира Ленина в Пскове.

Аналогичные монументы можно найти во множестве российских городов, в том числе в Великих Луках. По данным краеведов, за всю историю города там было восемь памятников Ленину, до настоящего времени сохранилось только два - возле железнодорожного вокзала и у бывшего административного здания Великолукского паровозовагоноремонтного завода. Первая статуя была торжественно открыта 22 апреля 1957 года, вторая, у проходной ЛВРЗ, - 22 апреля 1970 года, в день 100-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата.

Фото: краеведческий музей города Великие Луки

В Пскове также установлены сразу два памятника солдатам Первой Мировой войны. Один открыли в год столетия с её начала, 22 августа 2014-го, в сквере между автобусным и железнодорожным вокзалами. Другой появился год спустя напротив здания бывшего штаба Северного фронта, у дома №4 на улице Георгиевской. Мероприятие прошло в честь 100-летия подвига Владимира Котлинского, который командовал 13 ротой 226 Землянского полка и погиб 6 августа 1915 года во время обороны крепости Осовец, когда немцы применили химическое оружие. Бой получил название «атака мертвецов».

В Пскове и его окрестностях увековечена память многих других героев, которые защищали Отечество в разные времена. В Кутузовском сквере можно увидеть бюст знаменитого генерала-фельдмаршала Михаила Кутузова, в сквере на пересечении улиц Западной и Байкова - Героя Советского Союза Семена Байкова, на горе Соколихе возвышается монумент Александру Невскому и его дружине, в парке у площади Победы - памятник в честь 300-летия героической обороны Пскова от войск Стефана Батория в 1581 году. В 2002 году в Черёхе был сооружен монумент, призванный увековечить память о подвиге 84-х воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 2019 году в сквере на проспекте Энтузиастов торжественно открыли памятник, посвященный защитникам государственной границы.

А в Великих Луках в 2005 году был установлен памятный знак «Великолучанам, погибшим в горячих точках», он расположен на пересечении улицы К. Либкнехта и Октябрьского проспекта. Мемориал также является местом проведения митингов в Дни воинской славы, здесь возлагают цветы ветераны Вооруженных Сил и родственники участников локальных войн.

Неразрывная связь

Нельзя не упомянуть памятники и прочие архитектурные формы, посвящённые выдающимся учёным, деятелям культуры и искусства, поэтам и писателям, литературным героям.

В Пскове на Октябрьском проспекте стоит бюст дважды Героя Социалистического труда Исаака Кикоина, физика-ядерщика, входившего в число ученых, создавших советскую атомную бомбу. Судьба этого выдающегося человека неразрывно связана с Псковской землёй. Бюст был открыт 21 ноября 1988-го, в год 80-летия со дня рождения академика.

В Великих Луках имеется бюст другого известного учёного - математика, академика Академии наук СССР, дважды Героя Социалистического Труда Ивана Виноградова. Скульптура уроженца Великолукской земли была установлена ещё при его жизни, в 1979 году, в сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского. В 1986 году в городе открылся мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова.

Фото с сайта lukigrad.ru

В областном центре можно увидеть бронзовый памятник знаменитому российскому реставратору, искусствоведу, культурологу Савве Ямщикову, который трудился в Пскове большую часть своей жизни. Открытие монумента состоялось в 2020 году возле Покровской башни.

Особенное значение для Псковщины имеет имя Александра Пушкина. В Великих Луках бюст поэта установили в год 160-летия со дня его рождения, в 1959-м, в Пушкинском сквере у одноимённой улицы. После масштабного благоустройства в 2023 году там появилось множество фотозон, фигуры по мотивам сказок Пушкина, современные парковые диваны с отрывками произведений со ссылками на полные версии.

В Летнем саду Пскова стоит знаменитый памятник, посвящённый великому поэту и его няне Арине Родионовне. Скульптурная группа «Пушкин и крестьянка», известная также как «Пушкин и няня», была открыта 3 июня 1983 года в рамках XVII Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии.

На противоположной стороне находится Ботанический сад, в глубине которого можно заметить ещё одну «парную» скульптуру - «Мать и дитя». Гранитный памятник изображает женщину с резвящимся на её коленях малышом. По некоторым данным, объект установили в 1979 году, который был объявлен Международным годом ребёнка.

В центральной части города установлен ещё один интересный памятник - героям романа Вениамина Каверина «Два капитана» Ивану Татаринову и Сане Григорьеву. Детство автора прошло в Пскове, монумент в сквере перед областной библиотекой для детей и юношества, которой присвоено его имя, был открыт после смерти писателя, 22 июля 1995 года.

В сквере Породнённых городов, который находится между Ольгинским мостом и улицей Профсоюзной, увековечена память человека, казалось бы, никак не связанного с Псковом. Памятник известному финскому композитору Яну Сибелиусу был установлен как свидетельство дружбы народов и подарен городом-побратимом Куопио. Туда из Пскова отправился монумент Пушкина, обмен дарами состоялся в 1986 году.

Историю города Великие Луки невозможно представить без воздухоплавания, памятный знак которому был установлен в 2021 году в рамках 25-й Международной встречи аэронавтов. Её история началась 1 июня 1996 года.

С 2022 года Великие Луки носят почётное звание столицы спортивного воздухоплавания, это официальная визитная карточка города. Памятный знак в виде устремленного в небо купола аэростата в цветах российского триколора расположен на набережной Лейтенанта Шмидта.

На другой стороне реки Ловати, на Краснофлотской набережной, установлен памятный знак «Великолучанам, честно послужившим Государству Российскому на флоте морском». Он открыт в октябре 2001 года в честь горожан, служивших в разные годы на Российском флоте.

В областном центре также имеется памятный знак псковичам-флотоводцам. Архитектурный комплекс, установленный в 2011 году на набережной Флотской Славы, возведен в честь флотоводцев, мореплавателей и кораблестроителей, родившихся на Псковщине и внесших значительный вклад в развитие Российского флота.

Излюбленные фотозоны

В Пскове и Великих Луках есть много архитектурных сооружений, не привязанных к конкретным личностями или событиям, несущих в большей степени декоративную функцию. В частности, это фонтаны, которые являются украшением площадей, парков и скверов. Зоны отдыха с такими комплексами всегда пользуются спросом в любом городе, особенно, в Великих Луках, где в настоящее время проходит масштабный праздник воды и цвета.

Фонтаны — ещё одна визитная карточка Великих Лук. В городе можно увидеть как современные, так и оригинальные сооружения послевоенного времени, не имевшие на тот момент аналогов во всём Советском Союзе. Они по сей день успешно функционируют и радуют горожан и туристов разноцветными струями.

Есть водные комплексы и в Пскове: «Мерцающая лилия» на пруду в Дендропарке, центральный фонтан в Ботаническом саду, планируется восстановить гейзер у гостиницы «Рижская». В 2023-м году открылось мультимедийное сооружение на «Четырёх углах» — пешеходный фонтан с музыкой, подсветкой и струями разной формы. Объект стал не просто элементом благоустройства, но и новой точкой притяжения для жителей и гостей Псковской области, особенно, в жаркую погоду.

Традиционное место отдыха псковичей и туристов в любое время года — Детский парк, где дети могут порезвиться на аттракционах, а взрослые насладиться отдыхом на свежем воздухе, а заодно сфотографироваться с бронзовым памятником Скобарю. Малая архитектурная форма была открыта 26 июля 2014 года в рамках празднования 1111-летия первого упоминания города в летописи и 70-летия освобождения его от немецко-фашистских захватчиков. Мастер кузнечных дел, сидящий на скамейке и протягивающий гостям подкову, дарит счастье всякому, кто к нему приходит. Псковичи и гости города частенько заручаются поддержкой скобаря: трут подкову, нос, башмак, садятся кузнецу на колени и загадывают желания - говорят, он исполняет самые сокровенные.

Псков издревле славился своими мастерами, развивается кузнечное дело и сегодня. В городе можно увидеть много кованых архитектурных форм, выполненных местными умельцами. К примеру, 2020 году в Сквере Народовластия в Пскове состоялось торжественное открытие символического вечевого колокола, установленного по инициативе депутатов регионального парламента.

В 2015 году на набережной реки Великой появились кованые фигуры — скульптуры аистов, небольшой мостик и изящная скамейка под деревом, выполненные по проектам мастеров Псковского кузнечного двора. Это место почти сразу облюбовали молодожены, которые привязывают на ветви дерева ленточки, а на перила моста вешают замки в знак нерушимости союза.

Фото Светланы Синцовой

Необычные фигуры, изготовленные псковскими кузнецами, расположены в сквере имени 60-летия Октября, который также называют «Сквером Искусств». Там размещены три кованых символа искусства — стопка книг, мольберт художника и скамейка музыканта. На спинке последней изображены аккорды из знаменитой композиции британской рок-группы Deep Purple «Дым над водой».

Фото: Яндекс Карты

Ещё один «музыкальный сквер» расположен на улице Калинина. В 2021 году там появилась скамейка, сиденье которой выполнено в виде клавиатуры пианино, а спинка стилизована декором в виде нот, и кованый фонарь с зонтиком. Вскоре фасад здания по соседству украсил мурал с изображением лидера популярной рок-группы «Кино» Виктора Цоя. В мае 2022 года рядом с музыкальной скамьей установили металлический рояль, спустя год в сквере появился ещё один музыкальный инструмент — контрабас.

Фото Светланы Синцовой

Площадка, которая стала популярной фотозоной у гостей и туристов, пополняется новыми экспонатами по инициативе вице-спикера Псковского областного Собрания, директора ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрия Сорокина.

В 2023 году в Пскове начали появляться первые «Барсики» - серия бронзовых скульптур, изображающих символ города в миниатюре в разных жизненных ситуациях. Сегодня композиции расставлены в разных локациях, которые изначально выбирались с целью привлечь туристов в новые уголки города. Каждый «Барсик» имеет свою «изюминку», найти фигурки можно в ходе специально разработанных квестов.

Фото Александра Елисеева

А на улицах Великих Лук вам повстречаются не только герои из сказок Пушкина, но и бронзовая девушка, которую наряжают в зависимости от сезона, кот, исполняющий желания, медведь, кабан и композиции в виде сердец, благодаря которым любой желающий может признаться в любви к городу.

В созданном несколько лет назад парке «Петровский» перед крепостным валом установлены скульптура Петра I, «Яблоня любви», к которой приходят молодожены, игровой комплекс «Потешное село» в старорусском стиле и деревянные арки, которые являются популярными фотозонами. В праздничные дни их украшают яркими деталями. Кроме того, в День города-2024 на территории парка было установлено фортепиано.

Изобилует интересными скульптурами «Луки Парк», на пути в который можно сфотографироваться с лучником. Статуя молодого человека с огромным луком появилась в 2020 году как символ мощи и силы города.

Совсем рядом, на площади Юбилейной, в 2016 году открыли обелиск в честь 800-летия Великих Лук. Здесь же в 2019 году установили инсталляцию «Ладошки» и пятнадцать металлических конструкций в виде ромбов, арт-объекты предназначены для фотосессий.

Чем больше — тем лучше

Обилию памятников, скульптур и малых архитектурных форм в Пскове был посвящён один из выпусков программы «Дневной дозор», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM). Эксперты высказали своё мнение насчёт того, достаточно ли монументов и МАФов в городе, насколько гармонично они вписаны в городскую среду, нужно ли дополнять пространства дополнительными объектами. Приведём ниже цитату одного из опрошенных специалистов.

«Чем больше у нас разных тематических объектов, тем лучше не только для гостей, но и для псковичей. Если комфортно жить самим жителям города, то и туристам тоже. Тенденция последних лет, когда у нас устанавливают «Барсиков» и памятники княгине Ольге, это действительно очень приятно, это украшает город и даёт разнообразные фотозоны для наших туристов. Какие-либо инсталляции и объекты, которые можно использовать для фотоссесий, у молодёжи, конечно, пользуются большим интересом, чем у старшего поколения. Но они это совмещают также с посещением объектов историко-культурного наследия. Но если в парках станет больше интересных арт-объектов, то мы увидим больше молодёжи среди туристов», - заявила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада (АСТУР), генеральный директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова.

Мы склонны согласиться с высказыванием эксперта — пусть количество интересных локаций увеличивается, причём во всех населенных пунктах региона. Оригинальные объекты будут на радость местным жителям и позволят привлечь ещё больше туристов.

В данном материале представлены далеко не все достопримечательности, которыми славятся Псков и Великие Луки. Каждый путешественник найдёт там что-то своё, что оставит неизгладимый след в памяти и на фото. О существовании некоторых мест зачастую не знают даже сами горожане — к примеру, как в случае с памятным знаком «Древний Псков» рядом с привокзальной площадью в областном центре. Богаты интересными объектами и другие города региона, о которых мы обязательно расскажем в следующих материалах.

Ульяна Лаблюк