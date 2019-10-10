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Валерий Кузьмин о XIV Псковских архивных чтениях: Рассекреченная информация может серьезно помочь в работе историков, публицистов и педагогов

«Те документы, которые были рассекречены, существенным образом дополняют картину конкретных преступлений, которые были совершены конкретными людьми», - такую позицию высказал кандидат исторических наук, директор ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области», член ОНФ, председатель отделения Российского исторического общества в Пскове Валерий Кузьмин в рамках II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV Псковские архивные чтения), в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.



«Есть комплекс источников, которые сохранились по истории Великой Отечественной войны и истории оккупации, их не так много, но в информации, которая представлена, про что-то рассказано подробно, про что-то совсем мало. Ведь были преступления, у которых практически не было свидетелей. Например, те случаи, когда полностью сжигалась деревня, и никто не может об этом рассказать. Ведь у каждого зверства, совершенного в то время, есть конкретный исполнитель-преступник», - заявил Валерий Кузьмин.



Он подчеркнул, что, несмотря на то, что история с лагерем в Моглино достаточно известна, рассекреченное уголовное дело помогает сложить целую картину: откуда этих людей забирали, как туда привозили, куда увозили, как их казнили, кто это делал, в какие даты это произошло, сколько людей стали жертвами. «Вся эта информация содержится в рассекреченном уголовном деле. Любая информация, которая связана с этими событиями очень ценна, с ней могут работать историки, публицисты, педагоги, которые ведут работу, связанную с Великой Отечественной войной, и занятия, связанные с периодом оккупации», - рассказал Валерий Кузьмин.



Директор ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области» поделился информацией о том, что помимо уголовных дел также рассекречены протоколы допросов людей, которых задерживали сотрудники госбезопасности в 1944 году. «Теперь более четко вырисовывается картина о том, как органы пытались обнаружить всех агентов и пособников нацистов, раскрыть широкую агентурную сеть. «Есть масса материалов, которые свидетельствуют о том, что часть этих агентов была выявлена, они были арестованы, а часть людей не была найдена, кто-то из агентов отсюда спешно бежал. Но, в любом случае, появляется общее представление о том, кто сотрудничал с оккупационными властями и кто участвовал в каких-то преступлениях», - заключил он.