←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тимуровцы ПсковГУ
Реализация «Рижской инициативы»
Технологический симпозиум
Наталья Ильина о «Моглино»
Школа успешного абитуриента
Гордость университета
Плазменная переработка мусора
ещё Научная жизнь 10.10.2019 19:172 Медики ПсковГУ обсудили вопросы подготовки медицинских кадров на международном форуме 14.11.2019 14:140 Виктор Остренко о XIV Псковских архивных чтениях: Все материалы конференции должны быть предоставлены не только российскому сообществу, но и международному 14.11.2019 13:480 Валерий Кузьмин о XIV Псковских архивных чтениях: Рассекреченная информация может серьезно помочь в работе историков, публицистов и педагогов 14.11.2019 13:220 На XIV Псковских архивных чтениях Наталья Ильина рассказала о роли студентов в период ВОВ 13.11.2019 20:110 Ученые из МГУ прочитают открытые лекции в Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ 13.11.2019 19:110 В рамках проекта «Без срока давности» в Пскове состоится презентация фильма «Учености плоды»
Универ / Научная жизнь

Валерий Кузьмин о XIV Псковских архивных чтениях: Рассекреченная информация может серьезно помочь в работе историков, публицистов и педагогов

14.11.2019 13:48|ПсковКомментариев: 0

«Те документы, которые были рассекречены, существенным образом дополняют картину конкретных преступлений, которые были совершены конкретными людьми», - такую позицию высказал кандидат исторических наук, директор ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области», член ОНФ, председатель отделения Российского исторического общества в Пскове Валерий Кузьмин в рамках II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV Псковские архивные чтения), в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Есть комплекс источников, которые сохранились по истории Великой Отечественной войны и истории оккупации, их не так много, но в информации, которая представлена, про что-то рассказано подробно, про что-то совсем мало. Ведь были преступления, у которых практически не было свидетелей. Например, те случаи, когда полностью сжигалась деревня, и никто не может об этом рассказать. Ведь у каждого зверства, совершенного в то время, есть конкретный исполнитель-преступник», - заявил Валерий Кузьмин.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что история с лагерем в Моглино достаточно известна, рассекреченное уголовное дело помогает сложить целую картину: откуда этих людей забирали, как туда привозили, куда увозили, как их казнили, кто это делал, в какие даты это произошло, сколько людей стали жертвами. «Вся эта информация содержится в рассекреченном уголовном деле. Любая информация, которая связана с этими событиями очень ценна, с ней могут работать историки, публицисты, педагоги, которые ведут работу, связанную с Великой Отечественной войной, и занятия, связанные с периодом оккупации», - рассказал Валерий Кузьмин.

Директор ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области» поделился информацией о том, что помимо уголовных дел также рассекречены протоколы допросов людей, которых задерживали сотрудники госбезопасности в 1944 году. «Теперь более четко вырисовывается картина о том, как органы пытались обнаружить всех агентов и пособников нацистов, раскрыть широкую агентурную сеть. «Есть масса материалов, которые свидетельствуют о том, что часть этих агентов была выявлена, они были арестованы, а часть людей не была найдена, кто-то из агентов отсюда спешно бежал. Но, в любом случае, появляется общее представление о том, кто сотрудничал с оккупационными властями и кто участвовал в каких-то преступлениях», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Сюжет: XIV Псковские архивные чтения Виктор Остренко о XIV Псковских архивных чтениях: Все материалы конференции должны быть предоставлены не только российскому сообществу, но и международному Валерий Кузьмин о XIV Псковских архивных чтениях: Рассекреченная информация может серьезно помочь в работе историков, публицистов и педагогов На XIV Псковских архивных чтениях Наталья Ильина рассказала о роли студентов в период ВОВ Михаил Ведерников открыл XIV Псковские архивные чтения: Никто, кроме нас самих, не будет защищать нашу историю и культуру ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом Рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны обнародуют на конференции в ПсковГУ
Лента новостей
Последние новости
14.11.2019, 14:140 Виктор Остренко о XIV Псковских архивных чтениях: Все материалы конференции должны быть предоставлены не только российскому сообществу, но и международному 14.11.2019, 13:480 Валерий Кузьмин о XIV Псковских архивных чтениях: Рассекреченная информация может серьезно помочь в работе историков, публицистов и педагогов 14.11.2019, 13:220 На XIV Псковских архивных чтениях Наталья Ильина рассказала о роли студентов в период ВОВ 13.11.2019, 21:572 Делегация ПсковГУ принимает участие в первом форуме ректоров вузов России и Великобритании
13.11.2019, 20:520 Студенты ПсковГУ подняли проблему эксплуатации морских млекопитающих на федеральном конкурсе законотворчества 13.11.2019, 20:110 Ученые из МГУ прочитают открытые лекции в Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ 13.11.2019, 19:110 В рамках проекта «Без срока давности» в Пскове состоится презентация фильма «Учености плоды» 13.11.2019, 17:020 Эксперт из МГПУ научил псковских студентов вести уроки современно
12.11.2019, 18:550 Инженерная олимпиада «Звезда»: первый этап отборочного тура прошел на площадке ПсковГУ 12.11.2019, 18:058 ПсковГУ в партнерстве с «Титан-Полимером» готовится к запуску новой образовательной программы «Химические технологии» 12.11.2019, 17:262 Студентам института инженерных наук ПсковГУ рассказали о производстве и сферах применения ПЭТ 12.11.2019, 17:211 Студент медфака ПсковГУ представил проект о генетическом возрасте на Саммите молодых ученых
11.11.2019, 21:350 Передовые технологии в области герниологии изучили студенты медфака ПсковГУ в Москве 11.11.2019, 19:590 Из ПсковГУ в «РосКосмос»: студенты вернулись с форума «КосмоСтарт 2019» с новыми идеями 11.11.2019, 18:320 Студенты ПсковГУ прошли независимую оценку качества подготовки обучающихся 11.11.2019, 16:100 Проректор по научной работе рассказал о разработках лаборатории экологических исследований ПсковГУ на неделе науки в Берлине
10.11.2019, 18:427 Эксперт ПсковГУ на семинаре по урбанистике: Причина затоплений – глобальное изменение климата 10.11.2019, 10:010 Cтуденты Института инженерных наук ПсковГУ приняли участие в 3-м сезоне Межрегионального кейс-чемпионата «Авангард» 08.11.2019, 22:373 Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина вошла в президиум Совета ректоров СЗФО 08.11.2019, 17:400 ПсковГУ станет модельной площадкой по реализации магистерских программ для историков
07.11.2019, 17:041 Студентки ПсковГУ прошли во второй этап конкурса «Магистры русского языка» 07.11.2019, 15:280 ПсковГУ приняли в Научно-образовательную теологическую ассоциацию 06.11.2019, 17:150 Проект ПсковГУ по непрерывному образованию вошел в десятку лучших - эксперты Минобрнауки 06.11.2019, 15:090 Наталья Ильина обсудила создание учебных лабораторий в ПсковГУ на Технологическом симпозиуме
06.11.2019, 11:090 Студентка из Пскова поможет школьникам со всей России определиться с профессией 05.11.2019, 18:101 Школьники города Пскова примут участие в профориентационном занятии «Профессионалы будущего - 2019» 29.10.2019, 15:580 ПсковГУ приглашает 10-классников в «Школу успешного абитуриента» 28.10.2019, 18:170 В ПсковГУ пройдет открытая лекция директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова
28.10.2019, 11:150 Семинар по налоговой грамотности провели псковские налоговики для студентов-экономистов ПсковГУ 25.10.2019, 15:1216 Руководитель социального проекта «Тимуровцы» рассказала, почему студенты становятся волонтерами 22.10.2019, 21:108 Эксперт ПсковГУ рассказал, как стать успешным фермером 22.10.2019, 18:310 ПсковГУ включается в реализацию проекта трансграничного сотрудничества «Рижская инициатива»
22.10.2019, 17:010 Молодежный маршрут «Жемчужное ожерелье Святой Руси» презентуют в Пскове 21.10.2019, 19:541 Российское дошкольное образование – это тренд: преподаватели из Беларуси прошли стажировку в ПсковГУ 21.10.2019, 18:323 Наталья Ильина: Резиденты «Моглино» могут стать ключевыми фигурами в стратегии научно-технического развития региона 21.10.2019, 16:440 Преподаватели ПсковГУ оказались в числе победителей конкурса «Лучший лектор»
21.10.2019, 11:500 Переход на плазменную переработку мусора предложил ученый ПсковГУ на Евразийском промышленном конгрессе 18.10.2019, 22:140 Французские художницы расскажут студентам ПсковГУ, как создаются книги для детей 18.10.2019, 20:4011 «Хуже скобарей и нет никого»: исследователь ПсковГУ посвятила диссертацию псковским этнонимам 18.10.2019, 14:042 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал сотрудничество «Титан-полимера» и ПсковГУ
17.10.2019, 17:000 Tele2 и Псковский государственный университет договорились о сотрудничестве 16.10.2019, 17:280 Более 350 человек проверили свой уровень знания цифровой среды в ПсковГУ 16.10.2019, 13:240 В ПсковГУ стартовал VII Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники» 15.10.2019, 16:530 «Наука» ищет лидеров нового поколения
15.10.2019, 15:400 Наталья Ильина вошла в состав рабочей группы правительства РФ по разработке новой модели госконтроля в сфере образования 15.10.2019, 10:410 Известный кардиолог проводит лекции для студентов медфака ПсковГУ 15.10.2019, 09:560 ПсковГУ приглашает на программу профереподготовки «Корпоративный юрист» 14.10.2019, 17:280 VII Международный молодежный форум проектных инициатив открывается в ПсковГУ 16 октября
14.10.2019, 11:340 ПсковГУ отмечает 8-летие 11.10.2019, 16:130 У нас мало «цифры», и это хорошо - директор сельской школы 11.10.2019, 15:480 Ученический проект ПсковГУ интересен тем, кто думает о будущем - директор псковской школы 11.10.2019, 15:130 Наша школа может позволить себе быть кузницей кадров - директор псковской гимназии
11.10.2019, 13:520 Будущий педагог должен знать о том, как работать в школе, с первых курсов - проректор ПсковГУ 11.10.2019, 13:330 Наталья Ильина представила стратегию подготовки педагогических кадров в ПсковГУ 11.10.2019, 12:450 Смысл фразы «У него было безоблачное детство» стремительно меняется - доктор педагогических наук Елена Казакова 11.10.2019, 12:260 Вера Емельянова: ПсковГУ является главной образовательной площадкой региона, и педагогическая общественность обязана использовать ее максимальный потенциал
10.10.2019, 20:263 «Среди наших студентов найдутся желающие учиться в Пскове»: доктор Патрисия Суппес из США о визите ПсковГУ 10.10.2019, 19:172 Медики ПсковГУ обсудили вопросы подготовки медицинских кадров на международном форуме 10.10.2019, 18:570 Более 250 человек написали Всероссийский экономический диктант в ПсковГУ 10.10.2019, 17:510 Гребцы ПсковГУ показали достойные результаты на соревнованиях в Казани
09.10.2019, 17:510 Как волонтеры ПсковГУ работают с пенсионерами? 09.10.2019, 15:570 ПсковГУ и Рижский технический университет будут сотрудничать в научной и образовательной сферах 09.10.2019, 12:261 Студенты ПсковГУ прошли учебную практику в Германии 07.10.2019, 19:260 Член-корреспондент РАО Елена Казакова станет наставником Института образования и социальных наук ПсковГУ
07.10.2019, 17:520 ПсковГУ приглашает учащихся 9 классов на курсы по подготовке к сдаче ОГЭ 07.10.2019, 17:063 Михаил Ведерников: Во время практики студентов ПсковГУ в администрации «принеси, подай» быть не должно 07.10.2019, 15:280 Студенты ПсковГУ будут проходить непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области 07.10.2019, 13:290 Разработки инжинирингового центра ПсковГУ отличились на конференции в Севастополе
07.10.2019, 11:010 В ПсковГУ пройдет профориентационный марафон для школьников 04.10.2019, 12:250 В ПсковГУ прошел первый день Школы игропрактики 03.10.2019, 16:321 Внедрять игровые методики в образование и бизнес обучают московские коучи на базе ПсковГУ 03.10.2019, 16:040 Ученые ПсковГУ обсуждают вопросы исторической германистики на конференции в Беларуси
03.10.2019, 15:160 Институт математического моделирования и игропрактики создали на базе ПсковГУ 02.10.2019, 14:070 В ПсковГУ пройдет образовательный интенсив по геймификации 02.10.2019, 08:410 ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ 01.10.2019, 21:580 Представители ПсковГУ поделились опытом развития инжиниринга в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.