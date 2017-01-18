Будь в форме 2017: Старт дан!

Пятеро псковичей станут участниками фитнес-проекта «Будь в форме-2017». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», кастинг к проекту состоялся вчера, 18 января.

Счастливчиками стали:

1) Юлия Нечупоренко

2) Елена Егорова

3) Владимир Егоров

4) Маргарита Сарвилина

5) Андрей Леонтьев

В течение 3 недель они будут работать над собой под наблюдением фитнес-инструкторов, соблюдать режим питания и дня, тренироваться и менять к лучшему свой образ жизни. Совсем скоро мы познакомимся поближе с нашими участниками и узнаем цели их прихода в проект.

здесь. Пожелаем участникам удачи и побольше мотивации на пути к своей цели. Следите за проектом в официальной группе «ВКонтакте»

здесь. Запишитесь на пробное занятие с тренером со скидкой 50% всего за 250 рублей

http://pskov.fitness-super.ru/) и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00. Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес» () и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей