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Будь в форме 2017: Старт дан!
19.01.2017 14:44 ПЛН, Псков
Пятеро псковичей станут участниками фитнес-проекта «Будь в форме-2017». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», кастинг к проекту состоялся вчера, 18 января.
Счастливчиками стали:
1) Юлия Нечупоренко
2) Елена Егорова
3) Владимир Егоров
4) Маргарита Сарвилина
5) Андрей Леонтьев
В течение 3 недель они будут работать над собой под наблюдением фитнес-инструкторов, соблюдать режим питания и дня, тренироваться и менять к лучшему свой образ жизни. Совсем скоро мы познакомимся поближе с нашими участниками и узнаем цели их прихода в проект.
Пожелаем участникам удачи и побольше мотивации на пути к своей цели. Следите за проектом в официальной группе «ВКонтакте» здесь.
Запишитесь на пробное занятие с тренером со скидкой 50% всего за 250 рублей здесь.
Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес» (http://pskov.fitness-super.ru/) и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.
Источник: Псковская Лента Новостей
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