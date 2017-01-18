Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Будь в форме 2017: Старт дан! : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Четверг, 19 Января    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Советы по ЗОЖ
Будь в форме
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации
Диспансеризация за 1 день
Диспансеризация-2016
Простуда добралась до псковичей

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме»

«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме»

В клубе «Супер фитнес» стартует ежегодный проект «Будь в форме». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, кастинг пройдет 18 января, записаться можно прямо сейчас по...3

Будь в форме 2017: Старт дан!

19.01.2017 14:44 ПЛН, Псков
Пятеро псковичей станут участниками фитнес-проекта «Будь в форме-2017». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», кастинг к проекту состоялся вчера, 18 января.
 
 
Счастливчиками стали:
1) Юлия Нечупоренко
2) Елена Егорова
3) Владимир Егоров
4) Маргарита Сарвилина
5) Андрей Леонтьев
 
В течение 3 недель они будут работать над собой под наблюдением фитнес-инструкторов, соблюдать режим питания и дня, тренироваться и менять к лучшему свой образ жизни. Совсем скоро мы познакомимся поближе с нашими участниками и узнаем цели их прихода в проект.
 
Пожелаем участникам удачи и побольше мотивации на пути к своей цели. Следите за проектом в официальной группе «ВКонтакте» здесь.
 
Запишитесь на пробное занятие с тренером со скидкой 50% всего за 250 рублей здесь.
 
Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес» (http://pskov.fitness-super.ru/) и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 10Вставить в блогВерсия для печати
cюжет:
Фитнес-проект «Будь в форме 2017»

Интересные новости

Rambler's Top100