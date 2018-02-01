Политика

Виктор Остренко о сторонниках бойкота выборов: Их позиция слабее

«Получив право, за которые боролись наши предки, я ни разу не пропустил выборы и возможность поучаствовать в голосовании», - сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко в ходе первого заседания Псковского дискуссионного клуба, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прежде чем идти на эту встречу, я изучил голосование на ПЛН и убедился, что преобладают два крайних мнения - "да, я пойду на выборы, это мой гражданский долг" и "я ни во что не верю". Именно такая позиция присутствуют в обществе», - сказал он.

По мнению Виктора Остренко, сторонники бойкота выборов хотят таким образом доказать состоятельность своего кандидата, не допущенного до выборов. «Их позиция слабее», - отметил парламентарий.

Директор медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин выступил против бойкота выборов, так как голоса всех, кто не придет на выборы, оппозиционный политик Алексей Навальный «с честными глазами» «присвоит» себе. «Это манипуляция голосами. Только ради того, чтобы господин Навальный не записал себе в копилочку мой голос, я приду на выборы», - сказал он.

Депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг призвал всех идти на выборы, так как никакой другой альтернативы для изменения ситуации в стране нет. «Святое право гражданина - проголосовать за кого-то из кандидатов или сделать бюллетень недействительным», - отметил он. По мнению «яблочника», сторонники Навального «делают Путину фантастический подарок», так как после 18 марта будет важна одна цифра - это процент проголосовавших за кандидата.

Либерал-демократ, депутат регионального парламента Антон Минаков в своем выступлении высказал мнение о том, что неявка на выборы дает простор для коррупционных схем. «Идите на выборы и порвите бюллетень, если у вас нет своего кандидата. И тогда ваш голос не будет украден», - сказал он.

Напомним, сегодня начал свою работу Псковский дискуссионный клуб. Инициатором создания независимой площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам политической повестки выступила Псковская Лента Новостей при поддержке главной дискуссионной платформы страны «WTF?».

За мероприятием можно наблюдать онлайн, организована стрим-трансляция в пабликах «WTF?» в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Материалы о дебатах выйдут на ресурсах ведущих СМИ региона.

Партнером проекта является Пивной бар «903». http://www.pivopskov.ru/bar.