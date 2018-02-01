Политика

Лев Шлосберг: Если мы не участвуем в выборах, мы отрицаем институт выборов как таковой

«Если мы не участвуем в выборах, мы отрицаем сам институт выборов», - заявил в ходе первого заседания Псковского дискуссионного клуба депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, тема прошедших дебатов - «Бойкот выборов 18 марта 2018 г.: За и Против».

«Что касается темы, которую мы сегодня обсуждаем, это даже не вопрос: голосовать или не голосовать на конкретных выборах, это вопрос о том, каким способом мы хотим изменить нашу страну», - отметил он.

Политик высказал мнение о том, что честных общероссийских выборов в стране не было с 1995 года. Тем не менее, он считает, что участвовать в выборах нужно. «Никакой другой альтернативы для того, чтобы изменить ситуацию в стране, нет. Если мы не участвуем в выборах, то мы отрицаем сам институт выборов как таковой. Есть ли у гражданина право не принимать участие в избирательной кампании, если среди кандидатов нет того, за кого он хочет отдать свой голос? Да, безусловно, это святое право гражданина так или иначе распорядиться своим голосом: проголосовать за, или вообще ни за кого не проголосовать, или сделать бюллетень недействительным», - сказал парламентарий.

Льва Шлосберга возмущает тот факт, что люди, «по личным мотивам занимающие позицию неучастия в выборах, призывают к этому все гражданское общество и делают при этом определенные моральные выводы». В подтверждение своих слов он процитировал одного из сторонников Навального: «Если вы участвуете в эти выборах, вы все участвуете в преступлении». «И здесь происходит подмена понятий: из мотива личной солидарности с политиком, не допущенным до выборов, его сторонники в знак протеста призывают всех людей отказаться от участия в выборах. Этим самым они делают Владимиру Путину фантастический подарок», - высказал мнение депутат, пояснив, что после 18 марта значение будет иметь только одна цифра - процент победителя.

«Если люди, не согласные с политикой Путина, не принимают участие в выборах, они делают Путину 90%. После этого мы получаем в стране отсутствие политической альтернативы», - заключил он.

Напомним, сегодня начал свою работу Псковский дискуссионный клуб. Инициатором создания независимой площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам политической повестки выступила Псковская Лента Новостей при поддержке главной дискуссионной платформы страны «WTF?».