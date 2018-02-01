Политика

Олег Брячак: Бойкот выборов президента - подарок врагам нашего государства

«Бойкот выборов президента - подарок врагам нашего государства, нашим врагам», - заявил депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в ходе первого заседания Псковского дискуссионного клуба, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть Путин, есть другие кандидаты и есть желающие бойкотировать эти выборы с тем, чтобы подорвать авторитет человека , который станет президентом. И чем больше он наберет процентов, тем более авторитетным он будет в глазах наших западных партнеров и недоброжелателей. И тогда никто из них не скажет, что он нелегитимен», - сказал он.

«Сегодня мы с вами прекрасно знаем, какова политическая активность нашего населения. В Пскове явка несколько месяцев назад составила 22%. Это ненормально, если такая явка будет на выборах президента. Зачем нам с вами раскачивать лодку, в которой мы вместе с вами сидим и вместе куда-то плывем? Да, непростые времена наступили. Да, кому-то сложно живется. И мне тоже с моими уголовными делами и прессингом живется непросто. Но я никогда не буду жаловаться на жизнь и никогда не скажу, что мое государство мне несимпатично», - заключил Олег Брячак.

Напомним, сегодня начал свою работу Псковский дискуссионный клуб. Инициатором создания независимой площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам политической повестки выступила Псковская Лента Новостей при поддержке главной дискуссионной платформы страны «WTF?».