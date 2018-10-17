Происшествия

В Пскове две подруги задержаны за изнасилование знакомой

Следственным отделом по Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, к преступлению причастны две знакомые потерпевшей, которые в ночь на 21 октября, отмечая день рождения в арендованном на сутки доме в Пскове, совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе по Пскову, в настоящее время две женщины задержаны в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как стало известно из достоверных источников, одна из подозреваемых является многодетной матерью.