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Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь

28.05.2020 16:24|ПсковКомментариев: 0

На сайте Следственного комитета РФ опубликовано фото и видео с места обнаружения в реке Кебь тела девочки, пропавшей 23 мая.

Напомним, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета России по Псковской области по факту безвестного исчезновения 3-летней девочки, примерно в 13 часов 30 минут 28 мая в акватории реки Кебь обнаружено ее тело.

Ребенок пропал 5 дней назад. Тело обнаружено одним из совместных патрулей сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Оно находилось воде, примерно в 2 км ниже по течению от предполагаемого места падения ребенка в воду, в садоводческом товариществе «Кебь» в Псковском районе.

В ходе осмотра тела ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, девочка утонула. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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