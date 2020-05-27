Происшествия

Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь

На сайте Следственного комитета РФ опубликовано фото и видео с места обнаружения в реке Кебь тела девочки, пропавшей 23 мая.

Напомним, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета России по Псковской области по факту безвестного исчезновения 3-летней девочки, примерно в 13 часов 30 минут 28 мая в акватории реки Кебь обнаружено ее тело.

Ребенок пропал 5 дней назад. Тело обнаружено одним из совместных патрулей сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Оно находилось воде, примерно в 2 км ниже по течению от предполагаемого места падения ребенка в воду, в садоводческом товариществе «Кебь» в Псковском районе.

В ходе осмотра тела ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, девочка утонула. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.