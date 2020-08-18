Происшествия

Прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства собаки в Сигово

Прокуратурой Псковской области по результатам мониторинга СМИ организовала проверку по сообщению о жестоком убийстве собаки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Заместитель прокурора Псковской области отменил решение органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту, правоохранительным органам даны конкретные указания, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Проведение дополнительной проверки взято прокуратурой области на контроль.