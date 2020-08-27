Происшествия

Полиция проведет проверку по факту травмирования собаки в Псковском районе

Назначена процессуальная проверка по факту травмирования собаки в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ранее ПЛН сообщала, что неизвестные дробью прострелили собаке две лапы. Инцидент произошел за деревней Писковичи в Псковском районе.

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«УМВД России по Псковской области назначило проведение процессуальной проверки по фактам, изложенным в публикации. В ходе проверки будут детально изучены все обстоятельства травмирования животного и дана правовая оценка случившемуся», - сказали в ведомстве.