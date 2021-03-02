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Вандалы снова повредили изоляцию теплосетей в Пскове

Вандалы снова повредили изоляцию магистрального трубопровода между Пенсионным фондом России и средней школой №23 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Ранее сети теплоснабжения повредили месяц назад. «Наши коллеги все отремонтировали, но не прошло и месяца, как изоляция снова разбита, да еще сильнее, чем в прошлый раз. Наши коллеги стараются, все приводят в порядок, следят за состоянием сетей, но достаточно одной ночи и снова все раскурочено», - рассказали в пресс-службе.

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Кроме того, участились случаи краж крышек люков. «Находятся предприимчивые граждане, которые их снимают, ломают и сдают в металлолом. Представьте, вы гуляете вечером по городу или совершаете пробежку. Маршрут у вас ежедневно один, вы знаете каждую кочку, ямку, люк, но есть один нюанс - крышки люка больше нет. Наши дети гуляют по улице, и они крайне любознательны, представьте на минуту, что может произойти, а все из-за пары сотен рублей, которые обналичат в первом же ларьке», - отметили в пресс-службе.

«Не будьте равнодушными, если увидите, как воруют люк или громят теплотрассу, просто позвоните в полицию (единый номер - 112) или в дежурно-диспетчерскую службу предприятия (66-04-52)», - призвали на предприятии.