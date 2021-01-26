ЖКХ

Сети теплоснабжения в Пскове пострадали от рук вандалов

МП «Псковские тепловые сети» показало, как вандалы портят наружные сети теплоснабжения. Видео опубликовано на сайте муниципального предприятия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПТС, две основные проблемы наружных сетей теплоснабжения - время, которое ничего и никого не жалеет, и небрежное отношение к трубам жителей.

«Мы писали, что иногда наши сети выводят из строя при благоустройстве территорий, но это можно понять, и каким-то образом оправдать, а вот вандализм в отношении собственности предприятия – это уже перебор. Вот вам и живой пример, всем известно здание Пенсионного фонда. Между ним и школой 23 проходит магистральный трубопровод. На нем часто собирается молодежь и занимается разного рода делами. И мы были молодыми и тоже не были ангелами, дело не в этом», - заметили на предприятии.

«Они могут собираться, рисовать на них, да бог с ними, но зачем портить изоляцию? Зачем прыгать по ним, бить ногами и прочее. Вы спросите, почему мы решили, что это дети? В распоряжении нашей организации имеется видеоматериал, от неравнодушных граждан», - рассказали в организации.

На записях отчетливо видно, что вечером двое молодых людей сидели на трубах, а потом начали их бить ногами, прыгать на них и так далее.

«А главная беда в том, что 22 января 2020 года их только закончили ремонтировать. Потом к нам появляются вопросы, почему они текут? Почему изоляция вся погнута, почему вы снова отключили воду или отопление и так далее. Давайте будем благоразумны, не нужно портить чужое имущество, тем более, оно несет тепло в наши с вами дома. Нарушение изоляции значительно сокращает срок службы трассы, и она быстрее приходит в негодность», - сообщили в пресс-службе.