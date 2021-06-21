Происшествия

Волна вандализма докатилась до великолукского пляжа

Волна вандализма докатилась до городского пляжа Великих Лук, сообщает портал Луки.ру.

Фото: Луки.ру

«Жаркая, знойная погода… Хочется загорать на пляже, отдыхать у воды. Самым популярным и доступным местом отдыха у горожан в такую погоду является городской пляж. Специалисты МП "Спецавтохозяйство" постарались создать здесь комфортные условия: установили скамейки, грибки-навесы, урны, раздевалки. Казалось бы - отдыхай и радуйся, но нашлись отдельные граждане, которые быстро свели на нет старания сотрудников МП "Спецавтохозяйство", - сообщает портал. - Особенно досталось предупреждающей информационной табличке, видимо в отместку за размещенный на ней запрет».

Данный случай вандализма далеко не единичен. Совсем недавно вандалы нанесли урон новой памятной композиции, посвященной соревнованиям воздухоплавателей в Великих Луках. За пару дней до этого досталось памятнику танкистам, а до этого — равеллинным воротам на крепости.