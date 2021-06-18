Происшествия

Вандалы повредили памятник воздухоплаванию в Великих Луках

Вандалы повредили памятник воздухоплаванию в Великих Луках. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города. Со дня официального открытия памятного знака воздухоплаванию не прошло и недели.

Были повреждены восемь памятных табличек с именами победителей всех соревнований воздухоплавателей, прошедших в городе Великие Луки, а одна табличка похищена.

Председатель организационного комитета 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, бессменный директор соревнований аэронавтов Великих Луках Владимир Орлов в связи с этим обратился к великолучанам с просьбой бережно относиться к памятным местам Великих Лук.

«Уважаемые жители и гости города! Этот памятный знак – хороший подарок для всех великолучан. Мы показали историю развития воздухоплавательных соревнований в Великих Луках, которая является уникальной для нашей страны. Поэтому обращаюсь к вам с большой просьбой: не портите памятник, берегите его, не снимайте и не портите памятные таблички и фотографии. Давайте вместе сохраним этот уютный, памятный уголок, подобных которому нет больше нигде», - подчеркнул Владимир Орлов.

«Давайте заботиться о нашем городе, а не разрушать его», - призвал он великолучан.