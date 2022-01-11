Происшествия

Великолучанин справил нужду у ювелирного магазина и разбил окно. ВИДЕО

Молодой человек в Великих Луках справил нужду у ювелирного магазина и разбил окно. Видео опубликовано в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Минувшей ночью (8 января - ред.) двое неизвестных завернули за угол в центре города по малой нужде, но этого им оказалось недостаточно, и, видимо, от радости облегчения один из них решил разбить стекло в тамбуре ювелирного магазина», - говорится в сообщении.

Автор поста указал, что заявление в полицию написано, и призвал молодежь помнить, что камеры в городе фиксируют каждый их шаг.

Напомним, в новогодние выходные в Великих Луках действия вандалов в парке культуры и отдыха также сняли видеокамеры.