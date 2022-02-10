Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в убийстве собак в Гдовском районе

Полицейские установили личность мужчины, который расстрелял трех собак в селе Чернево Гдовского района в начале января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: mawylia_filippova / Instagram

Раскрыть резонансное преступление, совершенное в канун Рождества, удалось сотрудникам ОМВД России по Гдовскому району. Подозреваемый - местный житель 1961 года рождения. Мужчина пояснил, что занимается охотой, имеет зарегистрированное оружие. По его словам, три собаки напали на него 5 января за пределами поселка.





Расследование продолжается. Для привлечения виновного лица к установленной законом ответственности следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, заметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил трех собак в Гдовском районе: одна из них была бездомная, а две другие принадлежали женщине, обратившейся в полицию. На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла пули и гильзы. По факту жестокого обращения с животным полиция возбудила уголовное дело.