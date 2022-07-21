Происшествия

Полиция проводит проверку по факту убийства кошки в Пскове

Полиция проводит проверку по факту убийства кошки в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: группа приюта «Добрый» (Северо-Запад) в социальной сети «ВКонтакте»

«В УМВД России по городу Пскову проводится проверка по обращению граждан, которые сообщили, что 21 июля неизвестный мужчина скинул кошку в мусоропровод жилого дома по адресу: Крестки, 7. В кратчайшие сроки сотрудниками полиции была установлена личность владельца животного. Им оказался местный житель 1979 года рождения. По данному факту проводится полный комплекс необходимых проверочных мероприятий, на основании чего будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в ведомстве.

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По результатам проверки лицо, совершившее жестокий поступок, в случае доказательства его вины, привлекут к установленной законом ответственности.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, а также публикации в новостных лентах региона о воспрепятствовании сотрудниками полиции установлению причин смерти животного и о принадлежности владельца кошки к органам внутренних дел не соответствует действительности: мужчина никогда не являлся сотрудником подразделений УМВД России по Псковской области», — подчеркнули в пресс-службе.

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УМВД России по Псковской области призывает жителей региона для получения информации обращаться к проверенным официальным источникам, а также не верить недостоверным и анонимным сообщениям в социальных сетях и мессенджерах, а также напоминает об ответственности за распространение недостоверной информации.