Происшествия

Заторы выявили на реке перед затопленной новоржевской деревней

Два затора из-за упавших деревьев выявили сотрудники МЧС на реке Льста в Новоржевском районе. Предположительно, они могли стать одной из причин паводковой ситуации в деревне Волчицкое.

Фото здесь и далее: «Земля новоржевская»

Сотрудники МЧС с помощью квадрокоптера обследовали русло реки Льста ниже по течению. В результате было выявлено два затора из-за упавших деревьев в районе деревни Красное Болото (Кобылье Болото). Кроме резкого таяния снега, предположительно, они также могли стать причиной паводковой ситуации, сообщает газета «Земля новоржевская».

Произведен подомовой обход в деревне, пока вода до жилых помещений не поднялась.

Ранее сообщалось, что река Льста вышла и берегов и затопила большую часть деревни Волчицкое Новоржевского района.