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Происшествия

Новоржевскую деревню Волчицкое почти полностью затопило водой. ФОТО

26.03.2023 18:15|ПсковКомментариев: 0

Река Льста вышла и берегов и затопила большую часть деревни Волчицкое Новоржевского района. Лишь до нескольких домов вода пока не дошла, одна из улиц уже полностью под водой, туда не проехать. 

Фото здесь и далее: «Земля новоржевская»

По словам местных жителей, вода пришла ранним утром. Сейчас она стремительно прибывает. Затоплены придомовые территории, хозяйственные постройки, подвалы домов. Люди стараются спасти домашний скот, сообщает газета «Земля новоржевская».

 

«В последний раз такой сильный паводок был десять лет назад, в апреле 2013 года», - вспоминает местный житель Александр. - Но, похоже, это только начало».

Залиты водой участки региональной автомобильной дороги. Уровень воды продолжает повышаться.

На место уже выезжал глава Вехнянской волости Михаил Филиппов.

Ранее локальное подтопление произошло в деревне Неелово-2 Псковского района. 

Теги: #новоржевский район #потоп
Источник: Псковская Лента Новостей
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