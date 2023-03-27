Ещё в одном районе Псковской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

В Порховском районе ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.
Фото здесь и далее: администрация Порховского района
Глава района Юрий Семенов провел оперативное совещание по вопросу прохождения паводковых вод. Вследствие активного снеготаяния и атмосферных осадков в виде дождя произошёл резкий подъем уровня воды в реках.
«Постановлением администрации Порховского района на всей территории района введён режим повышенной готовности. Некоторые домовладения, находящиеся в низменных местах, затопило», - уточнили в администрации.
Главы поселений на местах ведут мониторинг сложившейся ситуации, находятся в постоянном контакте с жителями пострадавшей от паводка территории.
Между администрацией Порховского района и Псковской ГРЭС происходит регулярный обмен данными об уровне воды в реке Шелонь. Неконтролируемого сброса воды в Шелонь со стороны ГРЭС не производится. Вопрос с прохождением паводковых вод находится на личном контроле главы района.
«Уважаемые граждане, в случае возникновения угрозы жизни и здоровью из-за пребывающей воды, просим немедленно сообщать об этом в Единую диспетчерскую службу района по телефону 2-16-19», - добавили в администрации.
Ранее режим повышенной готовности ввели в Новоржевском и Дедовичском районах.