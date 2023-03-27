Происшествия

Почти 60 приусадебных участок подтоплены в Псковской области

57 приусадебных участок подтоплены в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«МЧС Псковской области держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. По состоянию на 28 марта имеются подтопления в четырех муниципальных районах (Псковский, Дедовичский, Новоржевский и Порховский районы), всего подтоплены: 57 приусадебных участков, 1 автомобильный мост, 1 участок дороги, поврежден 1 пешеходный мост», - отметили в ведомстве.

Проводится ежедневный мониторинг уровней воды силами администраций муниципальных образований. Силами администраций также проводятся оповещение населения и подворовой обход.

Напомним, в трех районах Псковской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.